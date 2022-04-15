Российские беспилотники смогут распознавать технику НАТО

Разведывательные и ударные беспилотники российского производства получат цифровой каталог, который позволит дронам автоматически распознавать военную технику стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО. Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать ее на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт», — сообщил источник.

Он отметил, что в каталог включат оптические образы техники и вооружений Североатлантического альянса в инфракрасном и видимом диапазоне. Алгоритмы нейросетевого обучения позволят определять образцы техники, которая была видна несколько секунд. Также дроны смогут идентифицировать технику на основе ее части, которая находится в поле зрения.

В марте в публикации The National Interest российские беспилотники назвали главным оружием специальной военной операции (СВО). Издание отметило применение беспилотника «Орион».

Ранее в том же месяце «Известия» сообщили, что российский беспилотник вертолетного типа R-2200 может получить сертификацию Росавиации для коммерческих полетов уже в начале 2023 года.