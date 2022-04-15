Войти
Lenta.ru

Российские беспилотники смогут распознавать технику НАТО

204
0
0
Беспилотный летательный аппарат "Орион" на взлётно-посадочной полосе &copy; Пресс-служба АО "Кронштадт"
Беспилотный летательный аппарат "Орион" на взлётно-посадочной полосе © Пресс-служба АО "Кронштадт".
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Разведывательные и ударные беспилотники российского производства получат цифровой каталог, который позволит дронам автоматически распознавать военную технику стран НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО. Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать ее на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт», — сообщил источник.

Он отметил, что в каталог включат оптические образы техники и вооружений Североатлантического альянса в инфракрасном и видимом диапазоне. Алгоритмы нейросетевого обучения позволят определять образцы техники, которая была видна несколько секунд. Также дроны смогут идентифицировать технику на основе ее части, которая находится в поле зрения.

В марте в публикации The National Interest российские беспилотники назвали главным оружием специальной военной операции (СВО). Издание отметило применение беспилотника «Орион».

Ранее в том же месяце «Известия» сообщили, что российский беспилотник вертолетного типа R-2200 может получить сертификацию Росавиации для коммерческих полетов уже в начале 2023 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
06.01.2022
Тысячи беспилотников изменят облик российской армии
29.12.2021
Валерия Решетникова: ряд стран заинтересован в эшелонированной ПВО РФ
18.08.2021
В Стамбуле открывается выставка IDEF'21 с участием ведущих российских оборонных концернов
25.05.2021
Чем Россия ответит на турецкую угрозу Калининграду из Польши
20.02.2021
«У России есть своя линейка беспилотников-камикадзе»
27.01.2020
Заглянуть за границу: НАТО берет Россию под колпак
29.03.2018
В США рассказали о новой шокирующей военной стратегии России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 05:57
  • 23248
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.04 03:51
  • 167
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 15.04 03:00
  • 72
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 15.04 02:43
  • 5
Кудрин: российская экономика сможет перестроиться за два года
  • 15.04 01:54
  • 3
«Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Но станут удачным пиаром»
  • 15.04 00:41
  • 3
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 15.04 00:30
  • 2
В «Ростехе» назвали срок поставки первых самолётов МС-21 с отечественными двигателями
  • 15.04 00:17
  • 3
В США оценили российские гранатометы
  • 14.04 23:55
  • 4
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 14.04 20:35
  • 1
МО показало кадры работы ударных вертолетов по уничтожению бронетехники ВСУ
  • 14.04 17:11
  • 34
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.04 16:00
  • 3
Киевские власти разгневаны отказом Израиля передавать Украине оружие для борьбы с Россией
  • 14.04 10:24
  • 1
«С большим удовольствием снимем их приборы». Европа отказалась лететь на Луну с Россией
  • 14.04 04:11
  • 10
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 14.04 03:20
  • 4
Путин: Спецоперация идет по плану