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Газета.ru

«Крейсер «Москва» едва не стал украинским, но помог Лужков»

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Крейсер «Москва»
Крейсер «Москва».
Источник изображения: Василий Батанов/РИА "Новости"

Экс-главком Черноморского флота: крейсер «Москва» хотели отдать Военно-морским силам Украины

На флагмане Черноморского флота России ракетном крейсере «Москва» в результате пожара сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения, экипаж эвакуирован, а очаг возгорания локализован, сообщили в Минобороны России. «Газета.Ru» разбиралась, чем был вооружен крейсер, и какова его история.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» был построен на Судостроительном заводе имени 61 коммунара в Николаеве и спущен на воду 27 июля 1979 года. 13 декабря 1982 года вошел в состав Черноморского флота ВМФ СССР под названием «Слава».

Крейсер предназначен для нанесения ударов по крупным надводным кораблям противника, обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп. Также осуществляет противовоздушную оборону удаленных соединений и оказывает огневую поддержку десанту.

Корабль неоднократно совершал визиты в порты разных государств. В частности, в 1989 году принимал участие в обеспечении на рейде Ла-Валлетты рабочей встречи Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Джорджем Бушем-старшим.

«Крейсер всегда был красой и гордостью Черноморского флота, это флагманский корабль, который любили все командующие и моряки. Надо разбираться, что там сейчас произошло на самом деле. А вот угроза потерять его существовала реальная в начале 1990-х годов. Крейсер в ходе ремонта на Украине мог повторить судьбу «Украины» - крейсера, который ни достроить не смогли, ни продать вовремя заграницу. Там, конечно, были и такие нюансы как недостаток финансирования, в результате чего крейсер могли разобрать на запчасти или отдать ВМС Украины. К частью, этого не случилось», - рассказал «Газете.Ru» экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России адмирал Владимир Комоедов.

Капитан 1 ранга в отставке Николай Павленко, в начале 2000-х годов проходивший службу на крейсере, считает, что особую роль в спасении корабля сыграл бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

«Этот крейсер едва не стал украинским, но помог Лужков. В марте 1991 года его поставили на капитальный ремонт и модернизацию в Николаеве. Из-за долгов перед судостроителями корабль планировали демонтировать, чтобы достроить однотипный крейсер «Украина». Над «Славой» по инициативе мэра российской столицы Юрия Лужкова взяло шефство правительство Москвы, было выделено финансирование. В итоге крейсер в 1999 году был уведен в Севастополь, переименован в «Москву» и вновь вступил в состав флота», - рассказал «Газете.Ru» Павленко.

В 2016 году зашла речь о списании крейсера, но командование ВМФ отстояло этот корабль и в 2019 году, после трехлетнего ремонта, он вышел в море. «Москве» обновили главную энергетическую установку, заменили дизель-генераторы и радиотехнические системы. Предполагалось, что крейсер сможет остаться в строю до 2040 года.

Крейсер "Москва" также называют "убийцей авианосцев", а его главная ударная мощь - противокорабельные крылатые ракеты «Вулкан». Предполагалась их замена на ракеты «Оникс» и «Калибр».

Противовоздушная оборона представлена ЗРК С-300Ф «Форт», 64 ракеты могут поражать любые воздушные цели, в том числе самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы на удалении до 75 километров. Ближнюю воздушную оборону корабля обеспечивают ЗРК «Оса-М».

Из артиллерии крейсер оснащен двухорудийной установкой АК-130 (130-мм) с дальностью поражения до 22 км. Из противолодочного вооружения «Москва» оборудована торпедными аппаратами калибра 533-мм и реактивно-бомбовыми установками РБУ-600 «Смерч-2».

Многие эксперты, в том числе и адмирал Владимир Комоедов, считают, что «Москве» необходима более серьезная модернизация.

«Требуется усиление главного калибра, зенитно-ракетного вооружения и газотурбинных установок, по типу того как модернизировали крейсер «Маршал Устинов», - рассказал «Газете.Ru» адмирал Комоедов

На вооружении «Маршала Устинова» после обновления появились пусковые установки «Базальт» с шеститонными крылатыми ракетами, обладающими скоростью полета в 3077 км/ч, реактивные глубинные бомбы РБУ-6000, обновлено и зенитно-ракетное вооружение. Установлены новые радиолокационные станции - трехкоординатная РЛС дальнего обнаружения «Подберезовик» и оптимизированная для обнаружения низколетящих целей станция «Фрегат-М2М» с фазированными антенными решетками.


Виктор Сокирко


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