"Получил серьезные повреждения". Что известно о ЧП на крейсере "Москва"

Ракетный крейсер "Москва" во время учений в Черном море, 2022 год.

В Минобороны сообщили, что крейсер «Москва» буксируют в порт после пожара

Флагманский ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения вследствие пожара и взрыва боезапаса, сообщили в Минобороны России. Экипаж полностью эвакуировали, а пожар локализовали. В ведомстве отметили, что основное ракетное вооружение корабля не повреждено, а крейсер сохраняет плавучесть. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин уже получил информацию о ЧП. Предполагается, что именно этот корабль участвовал в атаке на остров Змеиный. По данным ТАСС, ожидалось, что корабль прослужит до 2040 года.

14 апреля около 2 часов ночи (мск) ракетный крейсер Черноморского флота "Москва" получил серьезные повреждения в результате детонации боеприпаса, произошедшей из-за пожара, сообщили в Минобороны России. Указывалось, что экипаж полностью эвакуировали.

Позднее в оборонном ведомстве рассказали, что очаг возгорания на судне локализован, открытого горения больше нет, а взрывы боеприпасов прекращены. Теперь Минобороны устанавливает причины пожара.

В сообщении также говорится, что крейсер сохраняет плавучесть, а его основное ракетное вооружение не повреждено.

"Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - добавили в ведомстве.

Путину доложили о ЧП

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером.

"Разумеется", - ответил он на вопрос журналистов. Песков не стал уточнять, будут ли в связи с этим происшествием какие-либо поручения президента.

"Не могу вам ничего сказать, по линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям", - сказал он.

Песков также переадресовал вопрос о деталях произошедшего на крейсере в Минобороны. "Это тема министерства обороны. Я ничего не могу сказать", - отметил он.

Где именно произошло ЧП, Минобороны не сообщает, однако, по информации издания «Коммерсантъ», 10 апреля крейсер был замечен в Севастополе.

«Ъ» уточняет, что в открытых источниках не удалось обнаружить свидетельств от жителей Севастополя о пожаре или взрывах в бухтах города.

Чем известен ракетный крейсер

"Москва" - флагман Черноморского флота, головной корабль проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под наименованием "Слава», а 1996 году судно получило свое нынешнее название.

Длина корпуса - более 186 м, скорость полного хода - около 60 км/час. На крейсере установлены универсальный зенитно-ракетный комплекс, вооружение для борьбы с подводными лодками и оружие для самообороны. Основное ударное вооружение корабля составляют 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан".

В 2015 году крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью средств ПВО. 22 июля 2016 года флагман наградили орденом Нахимова.

В 2020 году крейсер после ремонта спустили на воду. Источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе утверждал, что корабль прослужит до 2040 года.

«Для отечественных боевых кораблей первого ранга это станет одним из рекордов общего срока службы», - отмечал собеседник агентства.

Дарья Клестер