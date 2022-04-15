В ОДКБ обсудили механизмы кризисного реагирования и применения коллективных сил

В Москве на заседании Военного комитета ОДКБ состоялся обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности. Также была достигнута договоренность о координации совместных действий по нейтрализации угроз военной безопасности. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Там отметили, что заседание прошло под председательством начальника Генерального штаба - первого заместителя Министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова.

В мероприятии, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли участие исполняющий обязанности начальника ГШ ВС Армении Камо Кочунц, начальник ГШ ВС - первый замминистра обороны Беларуси Виктор Гулевич, первый замминистра обороны - начальник ГШ ВС Казахстан Марат Хусаинов, начальник ГШ ВС Киргизии Эрлис Тердикбаев, начальник ГШ ВС - первый замминистра обороны Таджикистана Эмомали Собирзода, начальник ОШ ОДКБ Анатолий Сидоров, замгенсека ОДКБ Тахир Хайрулоев.

Кроме того, в ходе заседания был определен порядок реализации предложений, в части касающейся совершенствования механизма кризисного реагирования и организации применения коллективных сил Организации.

Также были рассмотрены вопросы проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2022 году. Помимо этого, были определены направления дальнейшей работы по совершенствованию организации выполнения международных полетов авиации вооруженных сил стран ОДКБ. Также была оценена деятельность Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулёва в качестве базовой организации по подготовке военных кадров для государств-членов ОДКБ по специальностям материально-технического обеспечения.

В Минобороны отметили, что итоги заседания Военного комитета будут способствовать укреплению системы коллективной безопасности и поддержанию региональной безопасности.

Александр Степанов