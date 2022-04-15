Подтверждена корректная работа российской "операционки" Astra Linux на российских персональных компьютерах Nerpa

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Группа компаний (ГК) "Астра" и компания OCS Distribution завершили тестирование совместимости операционной системы (ОС) Astra Linux и персональных компьютеров (ПК) Nerpa, сообщает пресс-служба ГК.

"Российские комплексные решения работают корректно, позволяют успешно выполнять широкий спектр задач и подходят для любых инфраструктур, включая те, где действуют самые строгие требования к ИT-безопасности", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

По информации пресс-службы, ОС Astra Linux Special Edition корректно устанавливается на рабочие станции Nerpa Ladoga и Nerpa Baltic. Функционал совместных решений, включая возможность использовать встроенные в российскую платформу средства защиты информации, доступен в полном объёме.

Директор департамента по работе с партнёрами ГК "Астра" Антон Рудевский отмечает, что подтверждение совместимости ОС Astra Linux с ПК Nerpa очень значимо, так как сейчас многие приступили к масштабному импортозамещению, а это подразумевает замену программного обеспечения в связке с "железом".

"Благодаря комплексу работ, проведенных в сотрудничестве с экспертами из OCS Distribution, мы готовы предложить клиентам проверенные программно-аппаратные стеки, которые позволят не вкладывать ресурсы в тестирование совместимости компонентов, а просто сразу начать пользоваться обновленными ИТ-системами", - сказал Рудевский, которого цитирует пресс-служба.

По словам руководителя отдела развития продукции OCS Distribution Алексея Мосина, на которого ссылается пресс-служба, благодаря проделанной работе компания может предложить партнерам ПК Nerpa с предустановленной операционной системой Astra Linux, позволяющие использовать встроенные в российскую ОС средства защиты информации.