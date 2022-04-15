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ЦАМТО

Канада намерена поставить бронемашины ВС Украины

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Бронеавтомобиль (4х4) SENATOR (Armored Rescue Vehicle)
Бронеавтомобиль (4х4) SENATOR (Armored Rescue Vehicle).
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 14 апреля. Согласно информации, опубликованной 11 апреля канадской газетой National Post, правительство Канады объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 500 млн. канад. долл.

В частности, он предусматривает поставку военной техники, включая бронетранспортеры LAV с колесной формулой 8x8 и ББМ "Сенатор" с колесной формулой 4x4.

Как отмечает издание, Канада может предоставить бронемашины LAV с колесной формулой 8x8 из числа находящихся на хранении ВС страны, а также ББМ "Сенатор" с колесной формулой 4x4 канадской компании Roshel.

По информации CTV News, в этом году Канада выделит 500 млн. канад. долл. на поставку летальной и нелетальной военной помощи, помимо 90 млн. долл., выделенных на противотанковые системы, снайперские винтовки, очки ночного видения, бронежилеты и другую военную технику, уже поставленную Украине.

Канада также предлагает Киеву дополнительный кредит в размере 1 млрд. долл. через специальный счет, управляемый Международным валютным фондом, чтобы помочь украинскому правительству справиться с экономическим ущербом от конфликта.

ББМ LAV, носящие обозначение "Кодьяк", представляют собой разработанную General Dynamics Land Systems - Canada (GDLS-C) ББМ с колесной формулой 8x8. Компоновка LAV стандартна для бронемашины 8x8 с местом водителя в передней части корпуса и двигателем справа. Машина оснащена двухместной башней, вооруженной одной 25-мм автоматической пушкой М242, одним 7,62-мм спаренным пулеметом С6 и одним 5,56-мм пулеметом С9, установленным на крыше башни. В десантном отделении могут разместиться до 8 пехотинцев. Цельносварной стальной корпус LAV обеспечивает круговую защиту от обстрела из стрелкового оружия калибра 7,62-мм, и защиту фронтальной проекции от обстрела из стрелкового оружия калибра 14,5 мм. LAV оснащена дизельным двигателем Caterpillar 3126B мощностью 350 л.с., может развивать максимальную скорость 100 км/ч, запас хода – 500 км.

"Сенатор" – это ББМ с колесной формулой 4x4, впервые продемонстрированная в октябре 2018 года на оборонной выставке AUSA в Вашингтоне (округ Колумбия). Машина оснащена 6,7-литровым дизельным двигателем V8 мощностью 330 л.с. и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В конфигурации БТР в машине могут разместиться до 12 военнослужащих, включая водителя и командира. ББМ выпускается в различных конфигурациях (2-дверной, 4-дверной, с гидравлической рампой). Машина может оснащаться турелью с вооружением.

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Кредитование
Страны
Канада
Колумбия
США
Украина
Продукция
LAV
Компании
Caterpillar
General Dynamics
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