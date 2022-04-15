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Потерю крейсера «Москва» посчитали незначительной для России

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Ракетный крейсер «Москва»
Ракетный крейсер «Москва».
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Потеря ракетного крейсера «Москва», который получил серьезные повреждения в результате взрыва и пожара, станет незначительной для России. Такое мнение высказал в беседе с РБК директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт Российского совета по международным делам Василий Кашин.

«Если экипаж удалось спасти, то потеря данного корабля — это потеря только с точки зрения престижа, на практике для России это мало что меняет», — посчитал Кашин.

По его словам, несмотря на то что в теории данный крейсер является мощным кораблем, в действительности он давно и глубоко устарел. В частности, отметил эксперт, «Москва» имеет крайне слабую противовоздушную оборону ближнего действия и проблемы с системой ПВО в целом. Кроме того, корабль практически невозможно было задействовать в российской спецоперации на Украине, в которой он формально принимал участие, поскольку его крылатые ракеты нельзя использовать для удара по наземным целям.

Как отметил Кашин, аналогичные проблемы наблюдаются и у других крейсеров проекта 1164 — «Маршала Устинова» и «Варяга». За счет их большой автономности Россия могла успешно использовать эти корабли, направляя на международные учения или патрулирование берегов Сирии, однако на самом деле они требуют списания. То же относится и к другим старым кораблям советской постройки, которые все еще находятся на вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России, — единственному российскому авианосцу «Адмирал Кузнецов» и большим противолодочным кораблям проекта 1155.

«Возможно еще использовать тяжелые атомные ракетные крейсера проекта 1144 при их глубокой модернизации, но от остального надо избавляться», — подчеркнул эксперт.

О пожаре на крейсере «Москва» ранее сообщило Минобороны России. Сообщалось, что в результате на борту сдетонировал боеприпас. Точные причины возгорания на данный момент неизвестны. Судно получило серьезные повреждения, экипаж эвакуировали.

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Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1143 Кречет
1144 Орлан
1164 Атлант
Авианосец
Военные учения
пр. 1155
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