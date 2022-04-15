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РИА Новости

В Кремле пообещали обсудить идеи по укреплению западных рубежей

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Песков: Шойгу пока не представил идеи по укреплению западных рубежей, нужно время

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. После того как минобороны РФ предоставит президенту РФ Владимиру Путину предложения по усилению западного фланга на фоне расширения НАТО, план укрепления рубежей будет обсужден на отдельном совещании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном размещении ядерного оружия в Балтике.

"Я не могу сказать на этот счет ничего… Именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления и усиления западных рубежей, там будет уже собственно содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании с президентом, как об этом говорил сам Путин", - сказал Песков.

Он отметил, что об усилении западных рубежей России уже говорилось неоднократно. "Главное, давайте вспомним все-таки, что есть действующее поручение президента министерству обороны представить предложения по усилению нашего западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ, для НАТО это восточный фронт", - подчеркнул Песков.

Также Песков отметил, что Шойгу еще не представил план действий президенту. "Нет, на это требуется время. Это же серьезная проработка… Собственно, публично это поручение было дано президентом с тем, чтобы была проведена подготовка и потом было рассмотрено на отдельном совещании", - сказал Песков. Вопрос о том, будет ли на Балтике размещено ядерное оружие, Песков переадресовал в Минобороны РФ и предложил дождаться рекомендаций ведомства.

Ранее шведская газета Expressen со ссылкой на источники утверждала, что Финляндия выразила явное пожелание правительству Швеции, чтобы обе страны совместно подали заявку на членство в НАТО. В понедельник британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что Швеция и Финляндия намерены вступить в НАТО уже этим летом.

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