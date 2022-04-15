Тайвань купит американские прибрежные корабли?

Появился потенциальный покупатель на корабли, которые ВМС США должны списать в ближайшее время. Вчера, 13 апреля, портал cna.com.tw сообщил о том, что Минобороны Китайской Республики (Тайваня) рассматривает возможность приобретения кораблей типа LCS.

По словам заместителя министра обороны Тайваня Алекса По, Китайская республика привержена развитию собственного кораблестроения, на оценит возможности американских кораблей для защиты Тайваня. На текущий момент единственным сдерживающим фактором может служить высокая стоимость обслуживания этих кораблей.

Корабли типа Freedom и Independence Источник изображения: thedrive.com

Littoral Combat Ships (LCS) – американская программа по созданию боевых кораблей прибрежной зоны («литоральных кораблей»). В рамках этой программы ВМС США закупают два типа кораблей: LCS-1 Freedom производства корпорации Lockheed Martin и LCS-2 Independence, сборкой которых занимается компания Austal USA. Оба корабля имеют схожие характеристики и вооружение, но существенно отличаются типом корпуса. До 2030 года американские ВМС планируют получить на вооружение порядка 60 кораблей двух типов.

Длина кораблей типа LCS-1 Freedom составляет 115 м, ширина – 17,5 м, осадка – 3,7 м, водоизмещение – 3500 т. Корабли могут развивать скорость до 45 узлов (83 км/ч) и находиться в море 21 день, преодолевая расстояние до 6500 км. В зависимости от выполняемых задач экипаж каждого из кораблей может состоять из 15, 50 или 75 человек. На вооружении кораблей типа LCS-1 Freedom находятся автоматические пушки Mk 110 калибра 57 мм, противовоздушные ракеты RIM-116, торпеды Mark 50, а также ракеты класса «поверхность-поверхность» NETFIRES PAM. Кроме того, на кораблях имеется площадка и ангар для двух вертолетов MH-60R/S Seahawks и беспилотника Q-8 Fire Scout.

Корабли типа LCS-2 Independence по типу корпуса являются тримаранами и в своем классе считаются одними из самых крупных в мире. Длина каждого корабля составляет 127,4 м, ширина – 31,6 м, осадка – 4,3 м, водоизмещение – от 2300 до 3100 т. Тримаран может развивать скорость в 47 узлов (87 км/ч) и без дозаправки преодолевать до 8000 км. Каждый из кораблей вооружен 57-мм артиллерийским орудием, четырьмя пулеметами калибра 12,7 мм и пусковой установкой с одиннадцатью ракетами Evolved SeaRAM. Кроме того, на их палубах находится площадка и ангар для двух вертолетов MH-60R/S Seahawk и беспилотника MQ-8 Fire Scout.