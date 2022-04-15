Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть после пожара, заявили в Минобороны РФ

Москва. 14 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН - Флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва" после пожара сохраняет плавучесть, его планируют отбуксировать в порт, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"Крейсер "Москва" сохраняет плавучесть. Принимаются меры по буксировке крейсера в порт", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Очаг возгорания на крейсере "Москва" локализован. Открытого горения нет. Взрывы боеприпасов прекращены. Основное ракетное вооружение не повреждено", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Экипаж крейсера был эвакуирован на находящиеся в районе корабли Черноморского Флота", - сообщили в Минобороны РФ.

"Причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.

В ночь на четверг Минобороны РФ сообщило о пожаре на крейсере "Москва", из-за которого сдетонировал боезапас. "В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения. Экипаж полностью эвакуирован", - говорилось в сообщении Минобороны РФ.

В сентябре 2020 года Черноморский флот РФ сообщал о выходе крейсера "Москва" в море после завершения планового ремонта (в общей сложности крейсер находился в ремонтных доках с 2018 года). Корабль вошел в состав сил постоянной готовности флота.

"Сейчас это самый серьезный корабль в Черном море", - сказал в апреле 2021 года "Интерфаксу" бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал в отставке Виктор Кравченко.

В апреле 2021 года крейсер "Москва" впервые в новейшей истории выполнил учебную ракетную стрельбу в акватории Чёрного моря своим главным ракетным комплексом "Базальт" ракетой "Вулкан".

Крейсер "Москва" был заложен на стапеле Николаевского судостроительного завода имени 61 коммунара в 1976 году как ракетный крейсер "Слава". Спущен на воду 27 июля 1979 года. По словам экспертов, корабль сочетает высокую маневренность, мореходность, скорость, способен действовать в удалённых районах Мирового океана.

Корабль оснащён, в частности, - 16-ю противокорабельными ракетами комплекса П-1000 "Вулкан" с радиусом действия не менее 700 км. Боеприпасы используют комбинированную схему полета: часть траектории преодолевают на большой высоте, а вблизи цели снижаются. Также корабль имеет на вооружении дальнобойные комплексы ПВО С-300 "Форт", позволяющие обеспечить зональную ПВО: защитить целый район или эскадру от атак противника.

Бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов отмечал, что своими ракетами "Москва" может поразить корабли противника при входе в Черное море - еще у Босфора.