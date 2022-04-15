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Российская газета

Залп "Калибров" из глубин Тихого океана показали на видео

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Минобороны РФ опубликовало видео залпового запуска крылатых ракет "Калибр" подлодками Тихоокеанского флота. Стрельбу в рамках цикла боевой подготовки выполнили недавно пришедшие на ТОФ новейшие дизель-электрические субмарины проекта 636.3 "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский".

- Субмарины отрабатывали практические действия. Преодолев условный противолодочный рубеж противника, корабли вышли в заданный район и нанесли ракетный удар по заданной цели - морскому щиту, имитировавшему корабль противника, - рассказал "РГ" руководитель пресс-службы флота капитан 3 ранга Илья Колесников.

Пуск выполнялся из подводного положения. Каждая подлодка выпустила залпом по две ракеты. Цель была успешно поражена. Из соображений безопасности район стрельб заранее закрыли для гражданского судоходства и авиасообщения. Тренировку обеспечивали более 15 кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация ТОФ.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
ТОФ
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