Войти
Российская газета

Минобороны РФ показало работу противотанковых комплексов на Украине

203
0
0
Источник изображения: rg.ru

Применение ПТРК "Фагот" и "Штурм-С" по целям ВСУ показали на видео.



Минобороны РФ обнародовало небольшой репортаж о применении переносных ПТРК "Фагот" и самоходных ПТРК "Штурм-С" в ходе спецоперации на Украине. По словам оператора комплексов, работа в реальных боевых условиях сильно отличается от учений. Не всегда есть возможность занять скрытную позицию, залечь с ПТРК. Принцип таков: "Приехал, встал, навелся и ведешь огонь".

Самоходный ПТРК "Штурм-С" в основном применяется по танкам, легкобронированной технике. Но в случае надобности, как пояснил оператор, может спокойно отработать по вертолетам и другим низколетящим целям.

Напомним, недавно один из операторов ПТРК "Штурм-С" ВС России под Харьковом смог в одиночку разгромить усиленный взвод ВСУ.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
20.04.2020
Противники мнимые и реальные
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
08.04.2019
Ударная сила Поволжья
23.03.2016
Лицензия на стабильность
23.05.2014
Военно-техническое сотрудничество России и Казахстана выходит на уровень стратегического партнерства
28.03.2014
Военная техника ВС Украины, оставшаяся в Крыму, и основная специализация предприятий ОПК Крыма
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.04 05:57
  • 23248
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.04 03:51
  • 167
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 15.04 03:00
  • 72
Танк Т-72БМ стойко выдержал попадание из натовского комплекса NLAW
  • 15.04 02:43
  • 5
Кудрин: российская экономика сможет перестроиться за два года
  • 15.04 01:54
  • 3
«Американские дроны-камикадзе не помогут Украине. Но станут удачным пиаром»
  • 15.04 00:41
  • 3
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 15.04 00:30
  • 2
В «Ростехе» назвали срок поставки первых самолётов МС-21 с отечественными двигателями
  • 15.04 00:17
  • 3
В США оценили российские гранатометы
  • 14.04 23:55
  • 4
Ширпотреб: украинский "Нептун" не тянет на "грозу морей"
  • 14.04 20:35
  • 1
МО показало кадры работы ударных вертолетов по уничтожению бронетехники ВСУ
  • 14.04 17:11
  • 34
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 14.04 16:00
  • 3
Киевские власти разгневаны отказом Израиля передавать Украине оружие для борьбы с Россией
  • 14.04 10:24
  • 1
«С большим удовольствием снимем их приборы». Европа отказалась лететь на Луну с Россией
  • 14.04 04:11
  • 10
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 14.04 03:20
  • 4
Путин: Спецоперация идет по плану