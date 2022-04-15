Минобороны РФ показало работу противотанковых комплексов на Украине

Применение ПТРК "Фагот" и "Штурм-С" по целям ВСУ показали на видео.

Минобороны РФ обнародовало небольшой репортаж о применении переносных ПТРК "Фагот" и самоходных ПТРК "Штурм-С" в ходе спецоперации на Украине. По словам оператора комплексов, работа в реальных боевых условиях сильно отличается от учений. Не всегда есть возможность занять скрытную позицию, залечь с ПТРК. Принцип таков: "Приехал, встал, навелся и ведешь огонь".

Самоходный ПТРК "Штурм-С" в основном применяется по танкам, легкобронированной технике. Но в случае надобности, как пояснил оператор, может спокойно отработать по вертолетам и другим низколетящим целям.

Напомним, недавно один из операторов ПТРК "Штурм-С" ВС России под Харьковом смог в одиночку разгромить усиленный взвод ВСУ.

Олег Корякин