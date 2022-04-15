Индия отказывается от прямых закупок вооружений

ЦАМТО, 14 апреля. Минобороны Индии внесло поправки в действующую процедуру закупок вооружений и военной техники в соответствии с усилиями правительства по снижению зависимости страны от импорта.

Как сообщает Janes.com, изложенные в уведомлении индийского Минобороны от 13 апреля изменения включают обязательство "прекратить все прямые оборонные закупки у зарубежных производителей в принципе".

В уведомлении содержится поправка к подпункту существующей "Процедуры оборонных закупок" (Defence Acquisition Procedure – DAP) 2020 года, озаглавленной "Оружие/платформы, запрещенные к импорту".

В поправке говорится, что "все заинтересованные стороны в Индии должны иметь в виду, что прямого импорта оборонной продукции в будущем не будет".

При этом отмечается, что если в каком-либо конкретном сегменте не существует внутренних возможностей для производства, то импорт может продолжаться. Однако в таких случаях предлагаемые закупки потребуют т.н. "категорического исключения", предоставляемого Советом по оборонным закупкам Министерства обороны (DAC), возглавляемого министром обороны.

В уведомлении говорится, что "любой импорт военного оборудования, независимо от стоимости, потребует безусловного одобрения DAC".