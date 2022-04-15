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ЦАМТО

Успешно завершен второй этап заводских ходовых испытаний ПЛ "Кронштадт"

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Спуск на воду лодки проекта 677 "Кронштадт"
Церемония спуска на воду подводной лодки проекта 677 "Кронштадт" в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

ЦАМТО, 14 апреля. АО "Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК) завершило второй этап заводских ходовых испытаний подводной лодки проекта 677 "Кронштадт", который проходил в полигонах Финского залива в течение 9 дней.

В ходе испытаний совершены погружения субмарины, проверены системы корабля. После возвращения к достроечной стенке работники предприятия начнут подготовку подводной лодки к следующему, третьему этапу заводских ходовых испытаний.

В настоящее время специалисты верфей завершили стыковку прочного корпуса третьего подводного корабля проекта 677 "Великие Луки". Продолжается резка металла на четвертую и пятую подводную лодки проекта.

Государственный контракт на их строительство был заключен АО "Адмиралтейские верфи" и Министерством обороны РФ в июне 2019 года в рамках Форума "Армия-2019".

Подводные корабли проекта 677 относятся к четвертому поколению неатомных подводных лодок и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

АО "Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом-строителем кораблей данного класса.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Финляндия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
677 Лада
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