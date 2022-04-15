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Российские корабли сбили осветительные бомбы на учениях

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Зеленый Дол
Малый ракетный корабль "Зеленый Дол" проекта 21631 ВМФ России, совершающий переход с Черного моря на Балтику, в Северном море. Снимок сделан с борта вертолета NH90 авиации ВМС Нидерландов, 22.10.2016.
Источник изображения: Rob Verkerk / twitter.com/generaalverkerk

Корабли Балтийского флота в ходе морских учений поразили осветительные бомбы САБ-250, которые имитировали авиацию условного противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, малые ракетные корабли "Советск", "Одинцово" и "Зеленый Дол" и ракетные катера "Моршанск" и "Димитровград" успешно выполнили артиллерийские стрельбы по морским целям, имитирующим отряд боевых кораблей условного противника, а также по специальным световым мишеням, обозначавшим авиацию "неприятеля"», — сообщили в пресс-службе.

Светящие авиационные бомбы САБ-250 сбросил фронтовой бомбардировщик Су-24 морской авиации Балтфлота.

Экипажи кораблей применили артиллерийские комплексы калибра 76 миллиметров и 30 миллиметров для поражения целей. Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили поражение всех мишеней.

Ранее в пресс-службе Амурского судостроительного завода (АСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию) сообщили, что корвет «Резкий» вышел на ходовые испытания.

В марте генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что в России могут строить по две подлодки проекта 636 в год.

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Страны
Россия
Продукция
Су-24
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
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