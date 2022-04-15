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ЦАМТО

Франция предоставит дополнительную военную помощь Украине после новых запросов Киева

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Флаги Франции и Украины
Флаги Франции и Украины.
Источник изображения: www.crossed-flag-pins.com

ЦАМТО, 14 апреля. Франция предоставит дополнительную военную помощь Киеву после новых запросов, поступивших от украинских властей. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли.

"Обменялась мнениями с моим украинским коллегой Алексеем Резниковым...Следом за новыми запросами со стороны украинцев, я сообщила моему коллеге о том, что Франция поставит дополнительную военную помощь сверх уже предоставленной военной техники на 100 млн. евро", – написала Ф.Парли в своем Twitter.

Ранее официальный представитель Кабмина Габриэль Атталь сообщил, что Франция уже потратила 100 млн. евро на военную помощь Украине.

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Страны
Украина
Франция
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