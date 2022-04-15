В Китае разработали «плащ-невидимку» для защиты от радаров и спутников

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В современном мире спутники-шпионы могут получать информацию практически о любых объектах. Чтобы сохранить в тайне детали оборудования и сам факт перемещения каких-либо объектов, китайские ученые предлагают использовать разработанный ими «плащ-невидимку».

Он был разработан командой Инженерного университета ВВС в Сиане, провинция Шэньси. По словам ведущего исследователя Сюй Хэксиу, использование данной технологии позволит создать эффект «пустой земли» для оборудования противника.

После накрытия плащами технику спутникам-шпионам видно не будет. Радары отобразят ее как плоскую землю. Можно только представить себе, какие возможности это дает для скрытного перемещения войск и их развертывания в непосредственной близости от целей операции.

Новый материал, из которого изготовлен плащ-невидимка, отличается легкостью и гибкостью. Он имеет специальное покрытие, которое изменяет характер радиолокационного сигнала. Плащ-невидимка состоит из нескольких слоев. Сверху находится тонкая ткань, которая может манипулировать электромагнитными волнами - рассеивать их.

Как утверждают китайские ученые, такими плащами можно накрывать танки, артиллерию, бронированные машины и другую военную технику. По словам Сюй Хэксиу, ранее в мире было разработано большое количество метаматериалов для обмана спутников, но плащ-невидимка, созданные его командой, отличаются от всех куда более высокими стелс-качествами.

Учитывая, что спутники являются одним из важных инструментов получения США и странами НАТО информации о перемещениях войск потенциальных противников, данные возможности, в случае их реализации на практике, значительно усложняют работу западных разведок. Китайские ученые утверждают, что более 80% военной техники удастся защитить от ударов вражеских ракет в случае массового применения новой технологии.

Впрочем, об изобретении «плаща-невидимки» мировая пресса писала еще в 2017 году. Так, в Саратовском государственном университете была разработана специальная мембранная ткань, с помощью которой можно делать и военную технику, и военнослужащих невидимыми для радаров противника.

Эффект невидимости в изобретении саратовских ученых обеспечивается нанесением на ткань тонкого фторопластового покрытия со специальными свойствами. Так получается мембранная ткань, которая оказывается «невидимой» для специальной техники противника. Сложно переоценить важность подобных материалов в условиях современных вооруженных конфликтов, в которых средства радиолокационного наблюдения и спутники – шпионы играют все большую роль.