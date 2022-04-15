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ЦАМТО

США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн. долл.

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Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 14 апреля. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 млн. долл., который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Я только что переговорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация санкционирует передачу Украине дополнительного вооружения, боеприпасов и иной помощи в сфере безопасности в размере 800 млн. долл.", – говорится в заявлении Д.Байдена.

Новый пакет, по его словам, будет включать как "многие высокоэффективные типы вооружений", ранее уже передававшиеся украинским силам, так и новые средства, которые могут им пригодиться в случае ожидаемого "широкого наступления России на востоке Украины", – отмечает агентство.

"Эти новые средства включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", – сообщил Д.Байден.

Помимо передачи оружия из наличия Пентагона, США договариваются с союзниками о том, чтобы те также направили на Украину значительную военную помощь, добавил президент.

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