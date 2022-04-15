США выделяют новый пакет военной помощи Украине на сумму 800 млн. долл.

ЦАМТО, 14 апреля. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 800 млн. долл., который будет включать артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил президент США Джо Байден по итогам телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

"Я только что переговорил с президентом Зеленским и поделился с ним тем, что моя администрация санкционирует передачу Украине дополнительного вооружения, боеприпасов и иной помощи в сфере безопасности в размере 800 млн. долл.", – говорится в заявлении Д.Байдена.

Новый пакет, по его словам, будет включать как "многие высокоэффективные типы вооружений", ранее уже передававшиеся украинским силам, так и новые средства, которые могут им пригодиться в случае ожидаемого "широкого наступления России на востоке Украины", – отмечает агентство.

"Эти новые средства включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды, бронетранспортеры. Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов", – сообщил Д.Байден.

Помимо передачи оружия из наличия Пентагона, США договариваются с союзниками о том, чтобы те также направили на Украину значительную военную помощь, добавил президент.