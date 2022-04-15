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Российская газета

Новая подлодка "Кронштадт" завершила второй этап заводских испытаний

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Источник изображения: Адмиралтейские верфи

Подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 успешно завершила второй этап заводских испытаний. Он проходил в полигонах Финского залива девять дней.

Как сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи", в ходе испытаний совершены погружения субмарины, проверено действие ее систем. После возвращения к достроечной стенке подлодку будут готовить к следующему этапу испытаний.

"РГ" уже писала о том, что дизель-электрическую подводную лодку "Кронштадт" четвертого поколения строят по скорректированному проекту: модернизированы системы управления корабельными техническими средствами, электродвижения, навигационный комплекс. Субмарины данного проекта отличаются низким уровнем шумности и вооружены шестью торпедными аппаратами.

В настоящее время специалисты предприятия уже завершили стыковку прочного корпуса третьего подводного корабля проекта 677 - "Великие Луки". Продолжается резка металла на четвертую и пятую субмарины.


Светлана Цыганкова

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Страны
Финляндия
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
677 Лада
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