Новая подлодка "Кронштадт" завершила второй этап заводских испытаний

Подводная лодка "Кронштадт" проекта 677 успешно завершила второй этап заводских испытаний. Он проходил в полигонах Финского залива девять дней.

Как сообщила пресс-служба предприятия "Адмиралтейские верфи", в ходе испытаний совершены погружения субмарины, проверено действие ее систем. После возвращения к достроечной стенке подлодку будут готовить к следующему этапу испытаний.

"РГ" уже писала о том, что дизель-электрическую подводную лодку "Кронштадт" четвертого поколения строят по скорректированному проекту: модернизированы системы управления корабельными техническими средствами, электродвижения, навигационный комплекс. Субмарины данного проекта отличаются низким уровнем шумности и вооружены шестью торпедными аппаратами.

В настоящее время специалисты предприятия уже завершили стыковку прочного корпуса третьего подводного корабля проекта 677 - "Великие Луки". Продолжается резка металла на четвертую и пятую субмарины.

Светлана Цыганкова