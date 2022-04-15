Предприятия ОСК продолжают формирование Арктического флота России

ЦАМТО, 14 апреля. Объединенная судостроительная корпорация за время нахождения под санкциями создала почти два десятка ледоколов и судов ледового класса, большинство из которых не имеют мировых аналогов.

В настоящий момент продолжаются швартовные испытания уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс", которая отправится в первую экспедицию во второй половине нынешнего года.

С 2014 года, когда на корпорацию были наложены первые санкции, предприятия ОСК создали и передали заказчикам 18 ледоколов и судов ледового класса, среди которых два мощнейших в мире атомохода ЛК-60 "Арктика" и "Сибирь", мощнейший дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин", первый в мире двухтопливный ледокол "Полярис", линейные ледоколы, аварийно-спасательные суда, танкеры и суда снабжения ледовых классов.

На верфях ОСК продолжается строительство ледостойких платформ, атомоходов и специальной техники в интересах освоения Арктического региона. Их строительство – приоритетная задача, задача обеспечения благополучия и безопасности не только Севера, но и России в целом. Она будет выполнена, несмотря ни на какое санкционное давление.

В частности, на завершающем этапе находится создание плавучей обсерватории "Северный полюс", которая призвана продолжить и развить комплексные научные исследования в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Ее первая экспедиция знаменует собой начало принципиально нового этапа борьбы за научные знания в Арктике в условиях таяния льда.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".