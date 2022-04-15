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ЦАМТО

Naval Group передала ВМС Аргентины последний патрульный корабль OPV

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Источник изображения: Фото: Naval Group

ЦАМТО, 14 апреля. Французская компания Naval Group сообщила о состоявшейся 13 апреля в Конкарно церемонии передачи ВМС Аргентины четвертого и последнего патрульного корабля прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel).

Корабль (P-54) получил название "Контраальмиранте Кордеро" (Contraalmirante Cordero).

Как сообщал ЦАМТО, 13 февраля 2019 года после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро компания Naval Group сообщила о вступлении в силу подписанного 22 июня 2018 года в Буэнос-Айресе контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

Контракт предусматривал поставку после ремонта и адаптации в соответствии с требованиями ВМС Аргентины построенного в 2011 году корабля "Л'Адруа" из состава ВМС Франции, а также постройку во Франции трех новых патрульных кораблей OPV-87 ("Говинд") по улучшенному проекту. Они предназначены для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и других задач. Строительство трех новых кораблей выполняла компания Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou). Naval Group выступала генеральным подрядчиком проекта.

Прошедший ремонт "Л'Адруа" был передан командованию ВМС Аргентины 6 декабря 2019 года и переименован в (51) "Бушар". Новые корабли сходны с "Л'Адруа", но получили ряд модификаций для улучшения характеристик. Первый новый корабль OPV-87, (P-52) "Пьедрабуэна", был передан ВМС Аргентины 13 апреля 2021 года и прибыл в Аргентину в июне 2021 года.

Спуск на воду второго корабля новой постройки, (P-53) "Сторни" (Storni), состоялся 10 мая 2021 года. Церемония его передачи ВМС Аргентины состоялась 13 октября 2021 года.

Корабль "Контраальмиранте Кордеро" был спущен на воду 21 сентября 2021 года.

Длина корабля OPV-87 ВМС Аргентины составляет 87 м, максимальная ширина – 14 м, водоизмещение – 1650 т. Он оснащен двумя дизельными двигателями Anglo Belgian Corporation V12 (5,6 МВт), носовым подруливающим устройством и может развивать максимальную скорость 21 узел, дальность плавания – 7,5 тыс. морских миль на скорости 12 узлов, автономность – более трех недель, экипаж – 30-40 человек. На борту также могут разместиться до 20 пассажиров.

Корабль оборудован взлетной площадкой для применения 10-тонного вертолета. На борту могут быть размещены две 9-метровые надувные шлюпки с жестким корпусом (RHIB). Все четыре корабля оснащены дистанционно управляемым боевым модулем вооружения MARLIN-WS (Modular Advanced Remotely-controlled Lightweight Naval Weapon Station) компании Leonardo с 30-мм пушкой и двумя 12,7-мм пулеметами. Корпус кораблей усилен для их эксплуатации в холодных водах южных морей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Франция
Компании
Leonardo
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