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РИА Новости

В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере

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Зенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области
Зенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Фомичев

Дипломат Евдокимов: страны СНГ работают над созданием объединенной системы ПВО

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

"Продолжается развитие механизмов взаимодействия в военной сфере – объединенной системы ПВО СНГ, объединенной системы связи вооруженных сил стран содружества. Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Оборонные ведомства стран СНГ проводят совместные учения, состязания, сборы и командно-штабные тренировки", - рассказал РИА Новости Евдокимов.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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