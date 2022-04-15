В МИД рассказали о взаимодействии стран СНГ в военной сфере

Зенитно-ракетная система С-300 на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Дипломат Евдокимов: страны СНГ работают над созданием объединенной системы ПВО

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Страны СНГ развивают взаимодействие в военной сфере, в том числе по созданию объединенной системы ПВО и связи, заявил РИА Новости директор Первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов.

"Продолжается развитие механизмов взаимодействия в военной сфере – объединенной системы ПВО СНГ, объединенной системы связи вооруженных сил стран содружества. Единой системы государственного радиолокационного опознавания. Оборонные ведомства стран СНГ проводят совместные учения, состязания, сборы и командно-штабные тренировки", - рассказал РИА Новости Евдокимов.