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Военное обозрение

Чехия отправляет на Украину партию РСЗО RM-70

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Источник изображения: topwar.ru

Чехия продолжает осуществление поставок тяжёлых вооружений на Украину. На этот раз речь идёт об отправке для нужд киевского режима реактивных систем залпового огня RM-70. Это РСЗО, которые производились в Чехословакии с 1972 года. Они являются чешской версией советских реактивных систем «Град». До настоящего момента в Чехии оставалось около полусотни таких РСЗО, большинство которых находилось на складском хранении.

Отправка из Чешской Республики РСЗО RM-70 запечатлена из окна поезда, проезжающего мимо железнодорожных платформ, на которые установлены эти комплексы.

По последним данным, одной партией Чехия отправляет на Украину 20 таких систем залпового огня.

Ранее чешские власти приняли решение об отправке на Украину нескольких танков и других бронемашин.

Таким образом, Чехия расписывается в поддержке пронацистского украинского режима, давая повод всё чаще говорить о том, что официальная Прага настроена на то, чтобы боевые действия на украинской территории были как можно более затяжными. Одновременно с этим она решает и другую задачу – по замене старых вооружений, требовавших всё больших средств на обслуживание, на оружие, которое власти Чехии ожидают в виде поставок от США. Одним «выстрелом» - «двух зайцев».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Чехия
Продукция
Град РСЗО
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