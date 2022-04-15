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В США испытали лазерную пушку HELWS

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Установка HELWS на базе армейского багги
Установка HELWS на базе армейского багги.
Источник изображения: c4isrnet.com

В США прошли испытания системы High Energy Laser Weapon Systems (HELWS) с лазерной пушкой. HELWS интегрировали в состав зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS). Об этом сообщает Defence Turk.

В ходе испытаний HELWS успешно поразила два роя из девяти беспилотников. Испытания прошли 31 марта на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мехико. Система HELWS получала данные о цели от ЗРК NASAMS.

Компания Raytheon разрабатывает систему HELWS в рамках программы армии США Directed Energy Maneuver-Short Range Air Defense (DE M-SHORAD).

В 2019 году компания Raytheon получила контракт на разработку лазерного комплекса HELWS. Военные хотят получить систему с лазерным излучателем и электронно-оптической станцией. Опытный образец HELWS построили на базе машины Polaris MRZR.

В марте Исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил (ВВС) США заключила контракт с компанией Leidos на разработку антидронового комплекса Mjölnir

В январе стало известно, что в 2022 году в море выйдет эсминец Военно-морских сил (ВМС) США с боевым лазером HELIOS.

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Страны
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Продукция
NASAMS
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Raytheon
Проекты
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