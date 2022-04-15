Две подлодки ТОФ отстрелялись в Японском море ракетами "Калибр"

Подводная лодка "Волхов" во время учений в акватории Японского моря. Кадр видео.

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Две подлодки Тихоокеанского флота отстрелялись в Японском море ракетами "Калибр" и поразили мишень, имитирующую надводный корабль условного противника, сообщили в четверг в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса "Калибр" по морской цели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подводные лодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами "противника", вышли в заданный район, и оттуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

"Крылатые ракеты успешно поразили мишень – специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника", - отчитались на ТОФ.

В учении принимали участие свыше 15 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

"Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - первые две из серии шести таких субмарин проекта 636.3 для Тихоокеанского флота. Также в составе флота аналогичная подлодка "Магадан". Четвертая - "Уфа", недавно спущена на воду, а пятая и шестая "Можайск" и "Якутск" строятся.

Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 18 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека, автономность плавания – 45 суток, дальность подводного плавания экономичной скоростью — 400 миль. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением.

На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".