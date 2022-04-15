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Две подлодки ТОФ провели пуски крылатых ракет «Калибр» в Японском море

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Две подводные лодки Тихоокеанского флота провели пуски крылатых ракет «Калибр» по целям в Японском море. Об этом 14 апреля сообщает отдел информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

«Две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски из подводного положения крылатых ракет комплекса «Калибр» по морской цели», — передала пресс-служба флота.

Как передали в ТОФ, подводные лодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

Мишенью для лодок служил специальный морской щит, имитирующий надводный корабль условного противника.

«Выполнение боевого упражнения обеспечивали свыше 15 боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота, а также самолеты морской авиации ТОФ», — уточнили моряки.


Министерство обороны России 12 апреля опубликовало кадры залпового пуска крылатых ракет «Калибр» в рамках спецоперации по защите Донбасса. Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины.

10 апреля МО РФ опубликовало кадры пуска четырех крылатых ракет «Калибр» с фрегата Черноморского флота по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ).


24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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