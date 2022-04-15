Источник: российские БПЛА смогут автоматически распознавать технику НАТО

Российские БПЛА получат цифровой каталог для автоматического распознавания техники НАТО

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российские разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты получат цифровой каталог, который позволит им автоматически распознавать военную технику стран НАТО, сообщил в четверг РИА Новости информированный источник.

"Российские разведывательные и разведывательно-ударные БПЛА получат цифровой каталог с электронными образами военной техники, принятой на вооружение в странах НАТО. Это позволит им в автоматическом режиме идентифицировать ее на поле боя и создавать прямо на борту аппарата карту расположения позиций противника, которые будут транслироваться на командный пункт", - сказала собеседник агентства.

Источник уточнил, что каталог будет включать оптические образы вооружений Североатлантического блока как в видимом диапазоне, так и в инфракрасном.

"Он формируется за счет алгоритмов нейросетевого обучения, что позволяет безошибочно определять образцы техники в самых разнообразных условиях обстановки, в том числе при короткой экспозиции (техника видна несколько секунд или меньше – ред.), а также при попадании в поле зрения дрона только части образца – когда, например, из укрытия видна только часть какой-либо боевой машины", - пояснил собеседник агентства.

Российские Вооруженные силы в последние годы активно насыщаются беспилотными летательными аппаратами различных классов. В том числе в войска поставляются беспилотники малого класса типа "Орланов", "Тахионов" или "Элеронов", тактические "Форпосты", средневысотные "Иноходцы". Ожидается поступление в подразделения БПЛА тяжелых аппаратов типа "Иноходец-РУ", "Альтиус", реактивных "Охотников". Как отмечал в ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин, число находящихся на вооружении российской армии беспилотников на тот момент превышало 2 тысячи единиц.

Беспилотные комплексы активно применяются Россией в рамках специальной военной операции на Украине как для разведывательных задач, предполагающих вскрытие военных объектов Украины, так и для ударных – МО РФ неоднократно демонстрировало видео ударов БПЛА по украинской бронетехнике, складам, позициям войск.

Как сообщал РИА Новости другой информированный источник, БПЛА задействованы в том числе в рамках разведывательно-огневых и разведывательно-ударных контуров, когда аппарат в режиме времени, близком к реальному, обнаруживает цель, передает ее координаты, а затем корректирует огонь артиллерии или удары авиации, обеспечивая ее эффективное поражение.