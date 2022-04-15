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Вестник Мордовии

Какую модификацию танков Т-72 Польша поставила Украине

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

В связи с обнародованной на днях информацией о поставках Польшей танков Т-72 вооруженным формированиям Украины появилось большое количество противоречивой информации о модификации этих танков.

Поначалу сообщалось, что ВСУ получат Т-72М, которые по советской лицензии изготовлялись с 1979 года. В настоящее время они, конечно, сильно устарели, как по характеристикам защищенности, так и по качеству прицельных систем.

Потом появились данные, что на Украину перебросят чуть ли не Т-72М1R, недавно модернизированные и получившие тепловизионный прицел наводчика, новые средства связи и спутниковую навигацию. Этот вариант гораздо более опасный, но, создавая его, разработчики почему-то сэкономили на динамической защите, что обязательно сказалось бы на шансах выжить в бою.

В настоящее время в Сети появились фотографии перебрасываемой техники. Видно, что на Украину идут Т-72М1, которые, по сути, являются экспортной версией Т-72А. Их экипажи, если выживут в одном-двух боях, могут считать это большой удачей, поскольку поразить такие танки довольно просто, и странно, если кто-нибудь из солдат ВСУ добровольно согласится на них воевать.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
Т-72
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