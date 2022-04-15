США захотели "нагреть" весь мир за счет Украины. Они обречены на провал

НАТО подло и коварно разыгрывает "китайскую карту" — третий комментарий в ответ на клевету альянса

С начала российско-украинского кризиса США и НАТО пытаются разделить мир на "плохих" и "хороших", заставляя всех занять чью-либо сторону и нападая на тех, кто этого не делает, пишет "Синьхуа". Их стремление усугубить конфликт и "нагреть" весь мир должно насторожить мировое сообщество, предупреждает автор статьи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно выступил с безосновательной критикой и клеветой в адрес Китая по поводу Украины и даже заявил, что тот отказался осудить созданный Россией так называемый "серьезный вызов". Его ошибочные замечания искажают объективную и справедливую позицию, которую всегда отстаивал Китай, игнорируют конструктивные усилия страны по урегулированию кризиса и напрасно пытаются создать "удобное" общественное мнение для Соединенных Штатов и НАТО с целью дальнейшего подавления Китая, смешивая черное и белое. Эта рутина запугивания, переплетающаяся с клеветой и репрессиями, еще раз обнажила презренный и зловещий характер США, которые доминируют в НАТО, и используют любые средства для защиты своей гегемонии и личных интересов.

С момента возникновения российско-украинского конфликта Китай самостоятельно отделяет черное от белого, придерживается независимости и принципов объективности и справедливости. Что касается первопричины проблемы, Китай внимательно проанализировал историческую карту и сложное текущее положение дел и указал на то, что именно неограниченное расширение НАТО на восток во главе с США привело к возникновению кризиса между Россией и Украиной. Что касается принципиальных вопросов, то Китай последовательно и недвусмысленно заявлял, что суверенитет, независимость и территориальная целостность должны соблюдаться всегда без каких-либо исключений, не говоря уже о двойных стандартах. Перед лицом сложной ситуации Китай подчеркивает, что все страны имеют право самостоятельно определять свою внешнюю политику и не должны быть вынуждены выбирать чью-либо сторону. Имея дело с разными мнениями, нельзя делить мир только на черное и белое. Справедливая позиция Китая нашла отклик в международном сообществе, особенно среди многочисленных развивающихся странах. Министр иностранных дел Алжира заявил, что предложение Китая основано на принципах международной справедливости и беспристрастности и сосредоточено на содействии миру, стабильности и безопасности.

В украинском вопросе Китай остается спокойным и рациональным, активно выступает за мир и продвигает переговоры, и его конструктивная роль очевидна для всех. Голос Поднебесной старается образумить: "Мы должны проявить политическое мужество при любых обстоятельствах, создать пространство для мира и оставить место для политического урегулирования". План Китая сбалансирован и учитывает непосредственные приоритеты — содействие диалогу и переговорам, прекращение огня и боевых действий как можно скорее, недопущение жертв среди гражданского населения, а также выстраивание долгосрочной перспективы — отказ от менталитета времен холодной войны, отказ от групповой конфронтации. Он заявляет, что по-настоящему необходимо сформировать сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру региональной безопасности. Китай действует ответственно, выдвигая инициативу из шести пунктов по гуманитарной ситуации на Украине, уже предоставив ей несколько партий экстренной гуманитарной помощи. Британский политический обозреватель Карлос Мартинес сказал, что конструктивная роль Китая как ответственной державы в украинском вопросе "достойна восхищения".

США и НАТО неоднократно делали возмутительные заявления в адрес Китая по украинскому вопросу, смешивая черное и белое, правду и ложь, пытаясь скрыть свои зловещие намерения. Во-первых, они попытались нивелировать свою позорную роль, которую сыграли в ситуации с Россией и Украиной, обвиняя Китай и отвлекая внимание людей от правды. По сути, США являются и инициатором украинского кризиса и движущей силой нынешней ситуации в России и на Украине. Они продолжают нагнетать напряженную атмосферу и серьезно мешают процессу политического урегулирования украинского вопроса. Во-вторых, Америка пытается опорочить Китай и преувеличить так называемую "китайскую угрозу", чтобы создать пространство для дальнейшего подавления КНР. На саммите НАТО, который состоится в июне этого года, вероятно, будет выработана новая стратегическая концепция альянса. Судя по неоднократно заявляемой официальной позиции НАТО, удар по Китаю является важным направлением корректировки стратегической концепции. Теперь его "полоскание в грязной воде" — это предварительное создание альянсом нужной атмосферы в общественном мнении с целью рационализации своей стратегической корректировки. В-третьих, пытаясь создать и обострить противоречия, оказывая давление на Китай и ведя мир к заведомо проигрышному лагерному конфликту и конфронтации, может помочь США воспользоваться этой возможностью и сохранить свою гегемонию.

Люди должны ясно видеть, что ошибочные замечания Столтенберга представляют интересы американской гегемонии. Провоцируя конфликты и конфронтации и разжигая в мире "новую холодную войну", выиграет только гегемония США, а пострадают все страны мира, включая их союзников. Украинский кризис является прямой иллюстрацией этого: с начала конфликта цены на энергоносители в Европе резко выросли, цены на продукты питания на Ближнем Востоке повысились, а глобальный экономический рост оказался под давлением, в то время как Соединенные Штаты воспользовались возможностью расширить экспорт природного газа в Европу и обеспечить Украину большим количеством вооружения и техники. Представители военно-промышленного комплекса США даже открыли шампанское, чтобы отпраздновать появление новых возможностей для бизнеса. Стратегическое намерение США разжечь кризис и "нагреть" весь мир заслуживает высокой настороженности мирового сообщества.

Китай всегда выступал за мир во всем мире, участником глобального развития и защитником международного порядка. По украинскому вопросу позиция Китая соответствует пожеланиям большинства стран мира, и Поднебесная не приемлет никакого давления или принуждения. Время покажет, что ее позиция находится на правильной стороне истории. Соединенным Штатам и НАТО следует серьезно задуматься над своими обязанностями и предпринять практические действия для облегчения ситуации и решения проблем. Коварные расчеты тех, кто разыгрывает "китайскую карту", ​​обречены на провал.