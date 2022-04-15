Ученья тьма: за пять лет США вложили в тренинги для ВСУ полмиллиарда долларов

Какие еще статьи расходов содержатся в протоколах международной «технической помощи» Киеву

С 2015 по 2020 год Минобороны США вложило в обучающие программы для украинских военных порядка полумиллиарда долларов. Это следует из имеющегося в распоряжении «Известий» перечня проектов международной технической помощи, прошедших государственную регистрацию на Украине. Судя по этим документам, участниками программ были военнослужащие частей, дислоцированных в том числе в приграничных с Россией районах. Интересно, что из года в год вложения лишь росли — только в рамках военной программы USAI они увеличились с $123 млн в 2019-м до $224 млн в 2020-м. Многие упоминающиеся в списке программы касаются ядерной и радиационной, а также биологической безопасности — работы с патогенами. Из документа можно сделать вывод, что вливания из-за рубежа пронизывали всю экономику Украины — средства от западных партнеров Киев получал как на обновление троллейбусного парка и восстановление школ, так и на борьбу с домашним насилием и поддержку прав ЛГБТ. В том, как была выстроена система этой «технической помощи» и на что она была направлена, разбирались «Известия».

Под предлогом безопасности

США и европейские страны на протяжении нескольких последних лет методично финансировали подготовку и обучение солдат и офицеров вооруженных сил и Нацгвардии Украины, следует из документов, оказавшихся в распоряжении «Известий». «Список проектов международной технической помощи стран — партнеров по развитию и международных организаций, которые прошли государственную регистрацию в 2015–2020 годах», представляет собой сводную таблицу из более чем 200 проектов, часть из которых напрямую касается военной помощи Украине. Из этого документа следует, что с 2015 по 2020 год США только на обучение военнослужащих ВСУ потратили не менее полумиллиарда долларов.

В частности, программа Минобороны США Ukraine Security Assistance Initiative (USAI, Инициатива содействия безопасности Украины) с 2016 года стала главным каналом финансирования подготовки украинских войск и их перевооружения. А с 2015-го по ней начали проходить подготовку и батальоны нацгвардии.

Американский военнослужащий у самолета ВВС США с первой партией американских бронированных автомобилей HMMWV, 2015 год Источник изображения: Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Обучение велось силами 173-й десантной бригады США — частью европейских сил быстрого реагирования, дислоцированной в Италии. Нацгвардейцев обучали базовой пехотной подготовке индивидуальных бойцов, действиям в составе отделений, взводов и рот, а также методике зачисток помещений и населенных пунктов.

В том же году начались занятия американских и натовских инструкторов с пехотными батальонами ВСУ. Углубленный 55-дневный курс, помимо базовой пехотной подготовки, включал в себя и другие элементы общевойскового боя.

В рамках USAI расходы росли из года в год — от $123 млн в 2019-м до $224 млн в 2020-м, говорится в документах.

На 2021 финансовый год в бюджет США заложено $275 млн по программе USAI, еще 300 млн утверждено на 2022-й, следует из доклада конгресса США от 28 марта 2022 года. Очевидно, что после начала российской военной спецоперации на Украине эти цифры могут быть пересмотрены в сторону увеличения.

В документе говорится и о «Программе 333». Это проект Минобороны США по обучению и снаряжению украинских военных, передаче им стрелкового оружия и постройке военной инфраструктуры, а также по модернизации и повышению эффективности авиабаз, где дислоцировалась украинская авиация. В 2019–2022 годах только по одному из пунктов «Программы 333» выделено $43 млн на «наращивание возможностей» ВСУ и нацгвардии на военных объектах в Житомирской и Одесской областях.

— Судя по последнему месяцу боев, учили их хорошо, — сказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Уровень индивидуальной подготовки украинских военнослужащих очень высок. Они владеют почти всеми приемами современного тактического боя, отлично владеют оружием, которое у них есть и которое им поступает. Безусловно, свой хлеб иностранные инструкторы отработали полностью, здесь не нужно иметь иллюзий. Нам противостоит профессиональная, мотивированная и хорошо вооруженная армия. Другое дело, что наш уровень всё равно выше.

Украинские военные во время активной фазы украинско-американских учений Sea Breeze 2016 в Одесском порту Источник изображения: Фото: ТАСС/Архип Верещагин

Из открытых источников известно, что, помимо подготовки украинских военных, через USAI финансировалась и закупка вооружений. В рамках программы киевским властям поставили противотанковые ракеты, снайперские винтовки, патрульные катера Mark VI, контрбатарейные радары и оборудование связи. Также по этой программе оплачивались поставки средств борьбы с беспилотниками, приборы ночного видения и услуги по приобретению и анализу спутниковых снимков.

Кроме того, из списка следует, что почти $540 тыс. Минобороны США выделило ВСУ в 2018–2021 годах на участие в миротворческих операциях в рамках программы «Глобальная инициатива для миротворческих операций» (Global Peace Operations Initiative, или GPOI). Украина является важным поставщиком войск для миротворческих операций ООН — в настоящее время около 300 военнослужащих задействованы в шести миссиях, а ее вертолеты работают в Конго.

Известно, что в рамках GPOI велось финансирование и в других постсоветских странах — например, Молдавии, Армении и Казахстане.

И снова изучение патогенов

В документе рассказывается о поставках Нацгвардии Украины средств связи, оптического, радиоэлектронного и другого оборудования и программного обеспечения, а также о подготовке личного состава. Общий объем международной технической помощи, предоставленной нацгвардии (вместе с подготовкой личного состава), составил $77 млн 950 тыс. и €164,5 тыс. за пять лет.

Большинство проектов были реализованы с сентября 2016 по март 2022 года, а некоторые рассчитаны до 2023 года.

В частности, правительство США через Минобороны финансировало проект «Готовность Украины в сфере ядерной безопасности». По нему главное управление нацгвардии и несколько учебных центров получили $3 млн 780 тыс. на обучение солдат и офицеров.

Программа «Включение системы физической ядерной безопасности Украины в структуру обеспечения глобальной физической ядерной безопасности» имела такие же источники финансирования и обошлась американским налогоплательщикам в $14 млн 859 тыс.

Учения ВС Украины на побережье Азовского моря, 2018 год Источник изображения: Фото: РИА Новости

Финансирование программ ядерной безопасности эксперты объясняют тем, что подразделения нацгвардии охраняют украинские атомные станции. Интересно, что в усилении ядерной безопасности были заинтересованы и такие страны, как Норвегия и Швеция, следует из документа. Правительство Норвегии в 2020 году выдало Украине почти 1 млн крон на безопасную перевозку радиоактивных материалов. А Швеция выделила несколько траншей на защиту Хмельницкой АЭС: в 2017 году — €200 тыс., а в 2019-м — 600 тыс. С 2018 по 2021 год Швеция вложила 2 млн 357 шведских крон в программное обеспечение для украинских АЭС.

Сразу несколько статей расходов в документе могут быть связаны с защитой от биологической опасности. Так, внедрение систем наблюдения за заболеваниями и контроля за патогенами обошлось Минобороны США в $162 тыс. Европейский банк реконструкции и развития одолжил Украине €190 тыс. на «Снижение рисков и повышение осведомленности об африканской лихорадке свиней».

С 2020 года на «Обеспечение устойчивости системы ветеринарного надзора за заболеваниями, вызванными особо опасными патогенами» по линии ОБСЕ Украине выделено €642 тыс. Эти деньги получил Национальный научный центр «Институт экспериментальной и клинической ветеринарной медицины». Программу собирались пролонгировать до 2023 года.

Еще крупный проект — €1,3 млн выделили украинцам немцы в рамках проекта «Биологическая безопасность для управления рисками зоонозов на территориях, расположенных возле внешних границ стран — членов ЕС». $5 млн — на «Уменьшение биологической угрозы в Украине» — одолжило Минобороны США.

Научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета Михаил Болков не исключает связи перечисленных выше проектов с крупномасштабным проектом биолабораторий, который США финансировали на Украине.

Украинский военнослужащий проводит проверку фронтового бомбардировщика во время учений Sea Breeze 2019 Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

— Конечно, в названии проекта никто не будет писать что-то вроде «разработка биологического оружия». Слова, использованные для описания работ, очень общие и аккуратные. Под ними может скрываться очень глубокая и хорошая работа по теме. Например, «Снижение рисков и повышение осведомленности об африканской лихорадке свиней». Повышение осведомленности может означать и проведение лекций, и проведение исследований по этой теме. В заявку под одно название можно вложить всё что угодно, — отметил эксперт.

Он добавил характерную деталь: все темы проектов связаны с зоонозными инфекциями — то есть с теми, которые передаются человеку от животных.

По мнению источника, речь идет именно о лабораториях и биологическом оружии (патогены), а перечисленные суммы — лишь малая часть общего финансирования на эти цели. И не только на эти.

От троллейбусов до ЛГБТ

Указанное в документе западное финансирование касается не только обучения украинских солдат, биологической и радиационной защиты. Судя по нему, за последние пять лет на Украине не осталось сферы, которая не была бы охвачена деньгами стран-партнеров. Вливания пронизывали всю экономику и социальную сферу страны — от оборонной отрасли до здравоохранения, образования и местного самоуправления.

Снайперы на полигоне во время международных учений Sea Breeze 2019 в Одессе Источник изображения: Фото: РИА Новости/Игорь Маслов

Запад финансировал ремонт троллейбусов и помогал решить коммунальные проблемы: например, деньги выделялись на централизованное отопление Львова, реконструкцию школ и детских садиков Староконстантинова, теплоснабжение Житомира, на противодействие отмыванию средств и борьбу с терроризмом, сплочение гражданского общества, выращивание картофеля, реформирование органов внутренних дел, просветительские реформы и многое другое. Суммы эти не всегда большие, в среднем исчисляются сотнями тысяч долларов, зато само число таких проектов только в одном документе — больше сотни.

При этом многие статьи расходов выглядят потенциально коррупционноемкими — непонятно, на что конкретно выделяются деньги и как они расходуются.

Например, Великобритания выделила 1,2 млн фунтов стерлингов на поддержку ЛГБТ. Деньги поступили через украинский МИД в харьковское женское объединение «Сфера», запорожский областной благотворительный фонд «Гендер Зед», херсонскую благотворительную организацию «Иная». Швеция отправила 11, 3 млн крон на борьбу с домашним насилием в период с 2013 по 2016 год. €50,3 млн из Германии пошли на поддержку местного самоуправления и децентрализации.

Однако эффективность трат украинских властей их хозяев особо не интересовала, считает политолог Павел Данилин.

— Если идет во вред России, то украдут половину и никто не заметит. А вот если не идет во вред, то это не должно финансироваться. То есть целенаправленно и осознанно готовили на роль «антиРоссии». Деньги на всякие проекты тратились очень массово. Особенно активно вкладывались в пропагандистские инструменты. Суммы грандиозные, направленные для создания проблем РФ. Сколько украдено — вопрос другой, — сказал эксперт.

Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области Источник изображения: Фото: РИА Новости

Среди проектов есть и посвященные поддержке Донбасса. На информирование населения о минной опасности в Донбассе ушло $349 тыс., на восстановление социальных услуг и налаживание мира в Донецкой и Луганской областях — $5 млн. Еще $5 млн — на экономическое и социальное восстановление Донбасса (оба проекта по линии ООН).

«Является ведущим получателем»

Общий объем финансирования Украины в интересах Запада против РФ начиная с 1991 года по настоящее время исчисляется миллиардами долларов, подытожил источник. Об этом прямо говорится в аналитическом обзоре палаты общин Великобритании от 25 февраля 2022 года.

Там среди прочего говорится, что в ноябре 2021 года Лондон и Киев подписали межправительственное соглашение о дальнейшем продвижении совместных проектов с выделением финансирования в размере 1,7 миллиарда фунтов стерлингов.

Боевой беспилотный аппарат «Байрактар ​​ТБ2» на аэродроме Кульбакино во время учений Sea Breeze 2021 Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Кроме Великобритании подробно описывается помощь в милитаризации Украины от США, НАТО и отдельно — администрации Байдена. А в аналогичном документе от 23 марта текущего года говорится, в частности, следующее:

«Украина является ведущим получателем иностранной и военной помощи США с начала 1990-х годов. В первое десятилетие после обретения независимости Украина получила помощь в размере $2,6 млрд. В годы, предшествовавшие аннексии Крыма Россией в 2014 году, Украина получала $105 млн в год, включая иностранное военное финансирование. По оценкам Исследовательской службы конгресса США, с начала конфликта в 2014 году США предоставили Украине более $2,5 млрд помощи в области безопасности по всем направлениям…»

Великобритания впервые поставила Украине летальное оружие 30 января 2022 года — это были 2000 противотанковых ракет, говорится в докладе.

Транши, указанные в документе, — это кредиты, которые придется выплачивать не одному поколению украинского народа, объяснил источник. Возврат денежных средств в таких займах — обычная практика. Возвращать не нужно лишь те деньги, которые выдаются на деятельность НКО. В данном случае деньги выделялись напрямую государственным структурам Украины, уточнил он.

Над текстом работали Антон Лавров, Богдан Степовой, Афанасий Лавриненко, Елена Балаян и Денис Гриценко

«Известия»