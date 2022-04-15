Минобороны РФ: Объектами атак могут стать центры принятия решений в Киеве

Как и следовало ожидать, российское командование не собирается оставлять без реакции случаи атак на граничащие с Украиной наши районы и объекты. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков предупредил украинское руководство, что ответ на такие действия будет чрезвычайно жестким.

"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего Российская армия до сих пор воздерживалась", - заявил генерал. Нетрудно догадаться, о каких центрах принятия решений может идти речь. Это и резиденция главнокомандующего Вооруженными силами Украины, и министерство обороны, и генеральный штаб страны. Полный список таких объектов наши военные наверняка давно составили, а в меткости нанесения ударов по ним можно не сомневаться. Достаточно вспомнить, с какой ювелирной точностью российские ракеты не так давно уничтожили в Киеве технологические объекты Службы безопасности Украины и 72-го главного центра психологических операций.

Тогда же в Киеве была выведена из строя аппаратная вещания телевышки. А разрушений жилых домов эти удары не вызвали.

Еще одной важной новостью, которую сообщил Конашенков, стало известие, что в Мариуполе полностью освобожден от боевиков запрещенного в РФ нацистского формирования "Азов" морской торговый порт. "Все заложники, удерживавшиеся нацистами на судах в порту, в том числе иностранных, освобождены. Остатки находящихся в городе подразделений украинских войск и нацистов "Азова", блокированы и лишены возможности вырваться из окружения", - уточнил генерал.

Между тем счет сложивших в Мариуполе оружие украинских военных уже идет на тысячи. Причем в плен они сдаются целыми соединениями. Вернее, остатками того, что от них уцелело. Поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, солдаты и офицеры предпочитают сложить оружие.

Конашенков рассказал, как это произошло с 36-й бригадой морской пехоты ВМС Украины. Последним местом обороны для этого соединения, по словам генерала, стал район Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Впрочем, слово "обороняться" здесь вряд ли уместно. Сдерживать наступающие российские войска и подразделения народной милиции ДНР изнуренные непрекращающимися обстрелами и ракетно-артиллерийскими ударами украинские морпехи были не в состоянии. Поэтому 1026 военнослужащих добровольно сложили оружие. Среди сдавшихся в плен оказались 162 офицера и 47 военнослужащих-женщин.

В случае повторения атак на территорию РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего Российская армия до сих пор воздерживалась

"Ста пятидесяти одному раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь. После чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения", - сообщил генерал Конашенков.

Стоит напомнить, что накануне он описывал аналогичную ситуацию с окруженными на территории комбината имени Ильича подразделениями ВСУ. 11 апреля, дождавшись темноты, они предприняли очередную и безуспешную попытку вырваться из блокированного нашими войсками города. Около сотни украинских солдат и офицеров на бронетехнике с боем хотели прорваться в северном направлении. Но нарвались на плотный встречный огонь. "Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана. Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен", - проинформировал тогда Конашенков.

Про незавидную участь сослуживцев морпехи 36-й бригады, конечно, знали. И больше играть с огнем не захотели. Оружие они сложили без всяких прорывов и условий. Вот как это решение объяснил сотруднику Следственного комитета России замкомандира бригады по морально-психологическому обеспечению подполковник Ростислав Ломтев. Видео его допроса вчера появилось в интернете.

Офицер рассказал, что в декабре прошлого года 36-я бригада выполняла задачи в районе так называемых объединенных сил. А с началом российской спецоперации их переместили на завод "Азовсталь". По словам Ломтева, это должен был быть промежуточный рубеж. Однако в итоге украинские морпехи были сильно потрепаны и окружены. "В ходе сложившихся обстоятельств было принято решение во избежание напрасных жертв сдать оружие. И мы сдались в плен", - объяснил подполковник.

В Сети есть кадры этих пленных. Практически все измождены, многие ранены. Зато все живы, и война, считай, для них закончилась. Тем, кто нуждается в медицинской помощи, уже ее получают. Никого, разумеется, не истязают. Всех кормят, содержат в достойных условиях.

А специальная военная операция между тем продолжается. Генерал Конашенков сказал, что в течение вчерашнего дня высокоточным оружием были уничтожены еще 36 военных объектов Украины.

Так, в населенных пунктах Врубовка и Берестовое были выведены из строя две ремонтные базы и два склада ракетно-артиллерийского вооружения 57-й и 24-й механизированных бригад ВСУ. А в районах Попасная и Барвенково взлетели на воздух пять опорных пунктов подразделений 24-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Кроме того, в населенном пункте Черкасское был уничтожен командный пункт 15-го отдельного полка нацгвардии Украины. А в районе Гуляй-Поле - штаб и хранилище топлива 128-й горной штурмовой бригады ВСУ.

Хорошо поработала наша оперативно-тактическая авиация. Летчики поразили еще 10 военных объектов Украины. Среди них пункт управления, три склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 6 районов сосредоточения украинской боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции, по словам Конашенкова, уничтожены 130 украинских самолетов, 103 вертолета, 244 зенитных ракетных комплекса, 447 беспилотников, 2173 танка и других боевых бронемашин, 243 установки реактивных систем залпового огня, 937 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2082 специальных военных автомобиля ВСУ.

Юрий Гаврилов