«Ростех» купил блокирующую долю в разработчике «железа» на процессорах «Байкал»

Госкорпорация «Ростех» купила блокирующую долю разработчика электроники на процессорах «Байкал» — компании «Эдельвейс». Примечательно, что представители электронного рынка связывают эту компанию с основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко. Он в конце марта 2022 г. начал работать в «Ростехе». Источники полагают, что госкорпорация планирует взять контроль над интеллектуальной собственностью «Эдельвейса». Речь идет о платах под чипы Baikal-T и Baikal-M, а также моноблоках на Baikal-M.

Как выяснил CNews, госкорпорация «Ростех» через дочерние структуры приобрела 25,1% долю российского разработчика электроники на процессорах «Байкал» — компании «Эдельвейс». Эта доля, согласно уставным документам компании, является блокирующей. Соответственно, это позволит «Ростеху» накладывать вето на определенные решения руководства «Эдельвейса». О зарождении этих планов «Ростеха» CNews писал в августе 2021 г.

Примечательна эта покупка тем, что множество представителей электронного рынка не сомневается в том, что бенефициаром «Эдельвейса» является основатель знаменитой суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволод Опанасенко, однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет. Согласно ЕГРЮЛ, с марта 2014 г. единственным учредителем «Эдельвейса» выступала Зинаида Пахоменкова. На рынке никто из участников, опрошенных CNews, ее не знает. Но по данным двух источников редакции, знакомых с семьей Всеволода Опанасенко, именно так зовут его тещу.

Согласно ЕГРЮЛ, «Ростех» 5 апреля 2022 г. приобрел доли в «Эдельвейсе» через НЦИ. Он, в свою очередь, принадлежит АО «Объединенной приборостроительной корпорации» (ОПК, управляющая компания холдинга «Росэлектроника»).

В конце марта 2022 г. находящийся под следствием Опанасенко начал работать на высокой позиции в одной из структур «Ростеха». Некоторые источники CNews предположили, что речь идет о «Росэлектронике».Трое из источников предположили, что речь может идти и о «Национальном центре информатизации» (НЦИ), но пока эти сведения подтверждения не получили. Представители «Ростеха» заявили, что Опанасенко в «Росэлектронике» не работает.

Представители «Ростеха» ответили редакции только на вопрос о занимаемой должности Опанасенко в госкорпорации. Вопрос об интересе компании или финансовой стороне сделки они обошли молчанием. На момент публикации материала представители «Эдельвейса» не смогли прокомментировать CNews сделку.

Как рассказал CNews источник на микроэлектронном рынке, «Ростех» в лице одного высокопоставленного руководителя планирует взять под контроль интеллектуальную собственность и конструкторскую документацию «Эдельвейса».

За компанией числятся весьма интересные с точки зрения импортозамещения разработки на российских процессорах из линейки «Байкал» (изначально учредителем «Байкал электроникс» выступали «Т-платформы»). В частности в «Эдельвейсе» разработаны платы под чипы Baikal-T и Baikal-M, а также готовые моноблоки на Baikal-M.

О том, что Всеволод Опанасенко является бенефициаром «Эдельвейса», CNews прямо или косвенно в разное время сообщили пять источников. Помимо этого, на сайте «Эдельвейса» есть сообщение о том, что «компания является поставщиком и производителем российского оборудования собственной разработки, разработки отечественных компаний и компании АО “Т-Платформы”».

Также указывающим на связь этих двух компаний является то, что согласно ЕГРЮЛ 22 июля 2021 г. гендиректором «Эдельвейса» стал Кирилл Алифанов, который с 15 января 2021 г. выступает гендиректором «Т-платформ». Но уже 25 марта 2022 г. должность Алифанова в «Эдельвейсе» занял Геннадий Иванов — действующий временный гендиректор входящего в «Ростех» «Центра суперкомпьютерного моделирования».

О том, что у «Эдельвейса» и «Т-платформ» есть связи куда более тесного характера 12 декабря 2021 г. на своей странице в Facebook «проговорился» ветеран «Т-платформ» Александр Мурашов. Уходя из «Эдельвейса» Мурашов написал в посте «сегодня мой последний день работы в группе компаний “Т-платформы”». Позже пост был удален, однако его скрин сохранился в публикации CNews.

Официальным подтверждением связи Всеволода Опанасенко с «Эдельвейсом» редакция в настоящий момент не располагает. «Всеволод Опанасенко не является бенефициаром ООО “Эдельвейс”, и компания ему неподконтрольна», — заверила редакцию директор по маркетингу «Эдельвейса» Мария Болотская. Отказалась от комментариев по данному вопросу в середине декабря 2020 г. и Евгения Опанасенко (жена предпринимателя).

Принципиально важна связь «Эдельвейс» с Опанасенко по причине того, что «Т-платформы» задолжали государству как минимум 3,1 млрд руб., которые были выданы компании в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса Минпромторга в конце 2016 г.

Среди таких разработок — «Линейки серверов в форм-факторе “блейд” для высокопроизводительных вычислений и дата-центров на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» (субсидия в 437 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,3 млрд руб.), «Линейки рабочих станций на базе процессоров x86 и отечественных процессоров семейства “Байкал”» (субсидия в 644 млн руб. при общей стоимости проекта в 1,81 млрд руб.) и т.д. Все эти проекты должны были быть реализованы до 30 ноября 2019 г., но этого не произошло.

Соответственно, вопрос владения «Эдельвейсом» тесно связан с вопросом о том, насколько независим или обременен этот бизнес, а также с тем, является ли компания технологическим наследником «Т-платформ».

Рассматривая публичные данные о компании «Эдельвейс» можно обратить внимание, что при крайне посредственных финансовых показателях, она ведет проекты, финансовая емкость которых должна составлять сотни миллионов, а то и миллиарды рублей. Во всяком случае, в суммы такого порядка государство оценило схожие разработки «Т-платформ», когда поддержало их субсидиями.

В конце ноября 2020 г. Александр Мурашов заявил, что «Эдельвейсом» была создана линейка ПК на «Байкалах». Также, по его словам, компания «обладала опытом» разработки на отечественных чипах блэйд-серверных и коммутаторных линеек. Тогда было объявлено и о начале разработки ноутбука на «Байкалах». Названия этих работ идентичны или сходны с поддержанными государством проектами «Т-платформ».

В то же время, по данным «Контур.фокус», по итогам 2019 г. выручка «Эдельвейса» составила 1 млн руб. при чистом убытке в 4 млн руб. По итогам 2020 г. показатели тоже отнюдь не миллиардные: выручка 96,6 млн руб., прибыль — 4,2 млн руб.

Также в декабре 2021 г. на «Эдельвейс» подали судебные иски бывшие топовые сотрудники, считающие, что с ними в должной мере не рассчитались при увольнении. Общая сумма исковых требований составила около 1,2 млн руб.

В 2020 г. Александр Грищенков стал исполнительным директором «Эдельвейса», а затем, в октябре 2020 г. официально его возглавил. По данным ЕГРЮЛ, после ухода из компании он 8 июля 2021 г. зарегистрировал собственную организацию ООО «Элпитех», основным видом деятельности которой заявлено производство электронных печатных плат.

Представитель «Эдельвейса» заверил тогда CNews, что Грищенков ушел из компании бесконфликтно. Но по словам двоих собеседников CNews, знакомых с ситуацией, за Грищенковым из «Эдельвейса» ушел весь коллектив разработчиков — около 40 человек, и в организации осталось лишь несколько вспомогательных сотрудников.

В октябре 2021 г. «Элиптех», объединившая сотрудников, совершивших массовый исход из «Эдельвейса», выпустила материнскую плату на «Байкалах».

Опанасенко еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. В марте 2020 г. он был переведен под домашний арест, а в конце января 2022 г. отпущен на свободу под подписку о невыезде.

Опанасенко обвиняется в нарушении ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание по нему — лишение свободы на срок до 10 лет.

Судебное разбирательство в отношении него продолжается, однако с существенными перерывами. Согласно картотеке московских судов общей юрисдикции, заседания по делу Опанасенко стали назначаться в Мещанском районном суде с мая 2020 г. С тех пор в заседаниях объявлялись перерывы или они откладывались «по иным причинам» свыше 70 раз. Интервалы между отложенными заседаниями обычно составляли одну-две недели. Однако после очередного отложенного заседания, которое прошло 15 марта 2022 г., следующее заседание назначено на 23 августа (перерыв превышает пять месяцев).

Источник: CNews