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Кудрин: российская экономика сможет перестроиться за два года

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Алексей Кудрин
Председатель совета фонда Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин участвует в панельной сессии "Макроэкономическая политика: стратегия действий" в рамках XX Петербургского международного экономического форума.
Источник изображения: Константин Чалабов/РИА Новости

Российской экономике потребуется два года, чтобы перестроиться. Такие сроки назвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, его слова приводит «Интерфакс».

Он уточнил, что это возможно при условии, что западные санкции сохранятся на том же уровне, что сейчас.

Кудрин уточнил, что два года уйдут только на первый этап перестройки. «Дальше придется перестраиваться в течение многих лет, потому что речь идет об импортозамещении целого ряда импортных товаров», — пояснил он. «Это не сразу можно сделать, это касается и разработки новых технологий, и инвестиций, и строительства новых предприятий, которые будут частично замещать. Никто не говорит о полном замещении», — добавил глава Счетной палаты.

Также Кудрин считает, что российский рубль будет шаг за шагом укрепляться по мере заинтересованности других стран в российской валюте. Одновременно он указал, что расчеты в рублях сейчас возможны только с заинтересованными странами, поскольку он утратил статус свободно конвертируемой валюты, передает РИА Новости.

По его оценкам, инфляция в России к концу года может достичь 20 процентов.

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Страны
Россия
Персоны
Кудрин Алексей
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