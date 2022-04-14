Войти
Техкульт

Инновационный центр «Бирюч» представил отечественный грузовой беспилотник Hi-Cargo

70
0
0

Hi-Cargo

Инновационный центр «Бирюч», входящий в группу компаний ЭФКО, провел испытания грузового беспилотник Hi-Cargo. В дальнейшем его предполагается использовать при устранении последствий чрезвычайных ситуаций.

Во время моделирования такой ситуации беспилотник самостоятельно доставил по адресу 100-килограммовый медицинский груз, взяв обратно груз весом 80 кг, имитирующий пострадавшего. Помимо спасательной тематики отрабатывается возможность участия в проектах по созданию логистических цепочек доставки грузов на «последней миле». Hi-Cargo стал вторым прототипом в серии беспилотников Hi-Fly (первый — аэротакси, представленное в конце минувшего года). В проекте задействовано 25 отечественных компаний, создающих необходимые комплектующие, решая тем самым проблемы импортозамещения. Сейчас доля отечественных комплектующих в представленной модели составляет 70%, но уже следующая модифицированная версия будет полностью российская. В январе текущего года принят в эксплуатацию центр строительства летательных аппаратов, а в марте — ангар площадью 2000 кв. м, где круглый год независимо от погодных условий можно будет заниматься их испытаниями.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
09.02.2021
ВВС Малайзии планируют начать закупку новых самолетов LCA/FLIT в течение следующих трех лет
23.09.2019
В Пентагоне заявили о "невозможности" отражения атаки дронов на саудовские НПЗ
24.01.2018
Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России
06.03.2015
Вьетнам оценивает возможность закупки дополнительной партии БЛА «Орбитер»
02.03.2015
В Хабаровском крае может быть налажено производство дирижаблей для Якутии
17.11.2011
Страны Ближнего Востока в структуре мирового импорта ВиВТ по отдельным категориям вооружений в 2011-2014 гг.
14.11.2011
Хакеры атакуют БПЛА: DARPA ищет "абсолютную" киберзащиту
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.04 00:53
  • 22998
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.04 23:47
  • 9
Leopard 1 будут воевать с Т-72 на Украине, как Panzer III против Т-34-85
  • 13.04 23:43
  • 3
Путин: Спецоперация идет по плану
  • 13.04 23:27
  • 2
Раскрыт "кошмарный" для России сценарий расширения НАТО
  • 13.04 23:02
  • 31
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 13.04 17:20
  • 2
Depo выпустила «не боящийся санкций» сервер на «Эльбрусах»
  • 13.04 14:16
  • 135
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 13.04 12:37
  • 4
В России допустили поставки США на Украину ракет Tomahawk
  • 13.04 10:48
  • 1
Филиппины получили два первых турецких боевых вертолета Т129В АТАК
  • 13.04 10:45
  • 1
Создание новой ракеты обернется для США большими проблемами
  • 13.04 07:09
  • 368
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 13.04 02:28
  • 2
«Комплекс «Бастион» может работать в три раз лучше»
  • 13.04 00:13
  • 166
Танк Т-14 "Армата": трепет, почтение и зависть Запада
  • 12.04 21:15
  • 2
Россия применила последний советский корабль на учениях
  • 12.04 17:18
  • 8
Проблемы импортозамещения в российской микроэлектронике