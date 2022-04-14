Инновационный центр «Бирюч» представил отечественный грузовой беспилотник Hi-Cargo

Hi-Cargo

Инновационный центр «Бирюч», входящий в группу компаний ЭФКО, провел испытания грузового беспилотник Hi-Cargo. В дальнейшем его предполагается использовать при устранении последствий чрезвычайных ситуаций.

Во время моделирования такой ситуации беспилотник самостоятельно доставил по адресу 100-килограммовый медицинский груз, взяв обратно груз весом 80 кг, имитирующий пострадавшего. Помимо спасательной тематики отрабатывается возможность участия в проектах по созданию логистических цепочек доставки грузов на «последней миле». Hi-Cargo стал вторым прототипом в серии беспилотников Hi-Fly (первый — аэротакси, представленное в конце минувшего года). В проекте задействовано 25 отечественных компаний, создающих необходимые комплектующие, решая тем самым проблемы импортозамещения. Сейчас доля отечественных комплектующих в представленной модели составляет 70%, но уже следующая модифицированная версия будет полностью российская. В январе текущего года принят в эксплуатацию центр строительства летательных аппаратов, а в марте — ангар площадью 2000 кв. м, где круглый год независимо от погодных условий можно будет заниматься их испытаниями.