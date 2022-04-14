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РИА Новости

Россия пригрозила ударом по Киеву, если Украина продолжит диверсии

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Военнослужащий российской армии в Херсонской области
Военнослужащий российской армии в Херсонской области.
Источник изображения: © РИА Новости

Россия пригрозила Украине ударами по центрам принятия решений при попытках диверсий

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Россия нанесет удары по украинским центрам принятия решений, если продолжатся попытки диверсий на российской территории, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.



"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — сказал он.

С начала российской военной спецоперации украинские боевики не раз устраивали диверсии в приграничных областях России. Так, 29 марта они нанесли удар ракетами "Точка-У" по Белгородской области, из-за чего на складе, развернутом в месте временной дислокации воинской части, начались взрывы и пожар, пострадали восемь человек. Три дня спустя, 1 апреля, два украинских вертолета вторглись на территорию России и обстреляли нефтебазу в Белгороде, а затем — типографию в промпарке "Северный".

На этой неделе в Белгородской области повредили железнодорожные пути. Кроме того, неоднократно подвергались обстрелам села и пункты пропуска на границе в Белгородской и Курской областях.

В Белгородской, Курской и Брянской областях, в некоторых районах Воронежской области и Краснодарского края, а также на севере Крыма ввели желтый (средний из трех) уровень террористической опасности.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам президента Владимира Путина ее цель — "защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и уже существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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