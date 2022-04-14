Военный эксперт Коротченко: Замыслы провокаций рождаются в странах-кураторах Украины

Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона":

- Минобороны России в очередной раз предупредило о провокации, которую киевский режим сейчас готовит в городе Ирпень Киевской области с целью обвинить Вооруженные силы РФ в убийстве мирных граждан. В городе ввели комендантский час, закрыли его для всех, кроме украинских силовиков и непонятных волонтеров. Судя по сообщению наших военных, в Ирпене собираются что-то снимать, и это фейковое постановочное видео, как нетрудно догадаться, потом растиражируют западные СМИ.

Вообще провокации - это стиль украинской политики. Масштабные постановки, разнообразные фейки преследуют главную цель - воздействовать на западное общественное мнение с тем, чтобы оно, в свою очередь, оказывало давление на европейских политиков. Все это должно привести к активизации поставок на Украину различных типов вооружений, в том числе тяжелых.

Киев открыто добивается вмешательства НАТО в вооруженный конфликт. Зеленский по-прежнему требует, чтобы альянс установил над Украиной бесполетную зону. То есть он фактически провоцирует столкновение между НАТО и Россией, использует для этого в том числе инсценировки, подобные той, что сделали в Буче.

Налицо и заинтересованность в поддержании, а еще лучше - в ужесточении режима санкций против нашей страны. Для достижения данной цели киевские власти готовы идти на любые провокации и даже жертвовать мирным населением.

Постановочные фейки готовятся в разных местах Украины. Нельзя исключать еще более чудовищных - например, подрыва емкостей на опасных химических производствах. Могут устроить диверсию с пассажирским поездом: пустить его под откос, а потом заявить, что это был удар российских ракет. С точки зрения киевской власти допустимы и оправданны любые, даже самые бесчеловечные акты. Это уже подтвердили инсценировка в Буче и ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

Опасность еще и в том, что замыслы подобных провокаций рождаются не на Украине, а в ее странах-кураторах. Самую активную роль в информационных войнах занимают специализированные институты НАТО. В частности, Центр стратегических коммуникаций в Риге, Центр киберопераций в Таллине и аналогичные структуры альянса в других государствах, которые работают в том числе на российский сегмент интернета. В НАТО разрабатывают информационные диверсии, а украинские военные и спецслужбы являются их непосредственными исполнителями.

Особый цинизм ситуации придает тот факт, что в розыгрыше фейков задействуют западных политиков. Руководители Евросоюза и еврокомиссий играют там роль, если хотите, высокопоставленных статистов. Это мы наблюдали в той же Буче. Какие бы "уши" ни торчали во всех таких постановках, как бы топорно они ни были сделаны, никто на Западе этого не замечает и замечать не будет. Идет коллективная война НАТО против России, и, как полагают наши противники, для победы любые средства хороши.

России, в свою очередь, необходимо доводить свою позицию до мирового сообщества. И, что называется с цифрами и фактами, разоблачать фейки про нашу армию и специальную военную операцию на Украине. Вопрос, как это делать в условиях информационной блокады, устроенной нашей стране западными государствами?

Я бы рекомендовал создать в интернете единый портал по специальной военной операции. Сосредоточить там весь массив разнообразной и ,главное, правдивой информации по данному вопросу - от разъяснений целей и задач спецоперации, полной хронологии действий Вооруженных сил РФ, разоблачения фейков и постановочных видео до архивных материалов о зверствах бандеровцев в годы Великой Отечественной и послевоенный период.

Давать такую информацию следует на нескольких наиболее распространенных в мире языках. В частности, английском, немецком, французском, испанском. Это необходимо, чтобы люди по всей планете могли знакомиться с такими материалами и с позицией России.

Даже если данный портал будут на Западе блокировать, думаю, все ограничения пользователям реально обойти. Например, с помощью того же VPN. Понятно, разъяснительную работу, которую сейчас фактически ежедневно ведут Минобороны России и наш МИД, тоже прекращать нельзя.

Юрий Гаврилов