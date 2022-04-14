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Марин Ле Пен выступила за сближение между НАТО и Россией

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Лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен после итогов региональных выборов в северной Франции
Лидер политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен после итогов региональных выборов в северной Франции.
Источник изображения: © РИА Новости Кристина Афанасьева

Марин Ле Пен выступает за "стратегическое сближение НАТО и России" по завершении конфликта на Украине

За одиннадцать дней до второго тура президентских выборов кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен провела пресс-конференцию, посвященную своей внешнеполитической программе.

Ле Пен затронула вопрос о месте Франции в НАТО. "В случае моего избрания я хотела бы прояснить все недоразумения. Я хочу вернуться к той политике, которая проводилась у нас с 1966 по 2009 год, и которая никоим образом не подразумевала подчинения Москве", — сказала в свою защиту кандидат от НО.

"Я никогда не отдам наши вооруженные силы под командование, которое не подпадает под национальный суверенитет Франции, в том числе интегрированное командование НАТО или будущее европейское, — пообещала она. — Поэтому я предлагаю выйти не из НАТО, а из объединенного командования альянса, как это было в период с 1966 по 2009 год", — сказала Марин Ле Пен.

"Если меня изберут президентом, я добьюсь выхода из объединенного командования, но не откажусь от применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности", — заявила она.

"Как только российско-украинский конфликт завершится, и будет подписан мирный договор, я буду выступать за стратегическое сближение между НАТО и Россией", — пообещала ультраправый кандидат.

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