Как умные высокоточные российские ракеты сами ищут цель

Российские истребители, в том числе новейший Су-35, применяются в ходе военной спецоперации на Украине не только для воздушных боев, но и для ракетных ударов высокоточным оружием по военным объектам.

В специальной военной операции с первых дней активно применяются высокоточные ракеты авиационного базирования. Именно авиационные ракеты Х-31ПМ уничтожили практически все радары ПВО вооруженных сил Украине.

Это специальная противорадиолокационная ракета, запускаемая с дальности около 300 км. Основные носители ее, работающие в рамках спецоперации, истребители Су-35С. Существует также противокорабельный вариант Х-31АД.

По кодификации НАТО Х-35 в любой модификации называется AS-17 Krypton (Криптон). Комплекс управления включает инерциальную систему и широкодиапазонную пассивную радиолокационную головку самонаведения. То есть в "мозг" ракеты можно ввести точные координаты цели, и она будет поражена. Это делается в том случае, если вражеский радар выключен. Однако при приближении Х-31ПМ к позициям ПВО радиолокационные станции неизбежно будут включены, чем подпишут себе смертный приговор.

Также ракета может осуществлять самостоятельный поиск цели, сканируя значительные участки наземной или надводной поверхности. За эту способность на Западе она получила прозвище Bloodhound - ищейка в русском переводе.

Как считают эксперты, применение Х-31ПМ позволило в кратчайшие сроки уничтожить радиолокационные станции ПВО Украины, ослепив ее зенитно-ракетные комплексы.

Известно, такие ракеты можно применять "роем". Групповой пуск с нескольких носителей позволяет одномоментно подавить ПВО значительного по площади района. Особенность Х-31ПМ и в том, что ракеты можно использовать против радаров любого типа, в том числе современных комплексов НАТО.

Несколько раз против наиболее важных инфраструктурных объектов ВСУ применялась мощнейшая стратегическая крылатая ракета Х-101. На вооружение она принята в минувшем десятилетии, но уже зарекомендовала себя как грозное и высокоточное оружие. На дальности 5500 км круговое вероятное отклонение не превышает 7 метров, а на дальности в несколько сот километров она попадает буквально в "десятку". Мощность ее фугасной боевой части - более 400 кг.

В качестве носителей Х-101 используются стратегические ракетоносцы, прошедшие необходимую модернизацию. Ту-160 могут нести до 12 таких ракет на внутренних барабанных установках. Ту-95МС - 8 ракет на четырех пилонах под крылом.

Ракета Х-31ПМ может осуществлять самостоятельный поиск цели, сканируя значительные участки наземной или надводной поверхности

В сообщениях о применении высокоточного ракетного оружия по вражеским объектам на территории Украины не всегда указывается тип ракет. Однако в Сети появились видео, на которых отчетливо виден полет именно Х-101, имеющей характерный силуэт. Эксперты считают, что этими ракетами уничтожены многие стратегически важные для Украины объекты.

Все более активно по наземным целям применяются ракеты Х-35. Это малогабаритные тактические дозвуковые ракеты, которые первоначально разрабатывались для уничтожения боевых морских кораблей водоизмещением до 5000 тонн. Приняты на вооружение в 2003 году.

В процессе испытаний выяснилось, что система наведения Х-35 прекрасно различает не только надводные, но и наземные цели. Ракета стала универсальной. Она может применяться с вертолетов, кораблей и наземных пусковых установок.

Ракета имеет активную радиолокационную головку самонаведения. Дальность пуска до 260 км. Боевая часть осколочно-фугасная массы 145 кг. К основным достоинствам Х-35 относят: комбинированную траекторию полета, в том числе на малой высоте с огибанием рельефа местности, а также небольшие габариты и массу с относительно мощной боевой частью.

Сергей Птичкин