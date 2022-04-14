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Военное обозрение

В армии США изучают возможности обеспечения потребностей в электричестве в боевых условиях

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Источник изображения: topwar.ru

Раньше обеспечение воюющих подразделений подразумевало своевременные поставки боеприпасов, сухого белья, воды и еды. Сейчас военным требуются огромные запасы электроэнергии для проведения повседневных операций. В том числе, речь идет об обеспечении нормального функционирования командных пунктов, систем связи, материального снабжения войск. Военные эксперты предсказывают рост потребностей армии в электричестве в течение ближайшего десятилетия.

Именно поэтому американские вооруженные силы разрабатывают первую в истории энергетическую стратегию, которую планируется представить в конце текущего года. Министр армии Кристин Вормут сказала Defense News, что вопросам электрообеспечения армии пока не уделяется должного внимания. Это очень плохо для современных войск, поэтому ситуация нуждается в скорейшем изменении.

Одно из возможных решений проблем электроэнергии на поле боя – использование генераторов с повышенным уровнем мобильности. Армейский центр C5ISR работает над реализацией проекта мобильных микросетей, который позволит превращать транспортные средства американской армии в своего рода микросети, способные заряжать батареи в полевых условиях.

Еще одна важная задача американской армии – стандартизировать аккумуляторы, поскольку сегодня в вооруженных силах США используется большое количество самых разнообразных аккумуляторов, которые не всегда совместимы. Задача заключается в том, чтобы обеспечить солдат доступом к аккумуляторным батареям, которые могут использоваться для самых разных целей во время боя и после него.

Поскольку видение плана по энергетическому развитию у Пентагона уже есть, дело за американским бизнесом. Сейчас военные ищут компании, которые готовы помочь в разработке решений в сфере энергообеспечения армии. Например, компания Oshkosh объявила о разработке Joint Light Tactical Vehicle, а Schneider Electric, построившая сеть для питания авиабаз морской пехоты, предлагает использовать данную технологию на военных объектах и в полевых условиях. Plasan North America представила модуль All-Terrain Electric Mission Module, или ATeMM, который, по словам президента компании Джона Каведо, представляет собой единую платформу, решающую множество проблем с энергоснабжением и логистикой вооруженных сил в походно-полевых условиях.

Устройство выглядит как прицеп, но вместо того, чтобы потреблять энергию от буксирующего его автомобиля, модуль обеспечивает выработку электричества, превращая прикрепленное средство в мобильный генератор. Система также дополняет мощность генератора на командных пунктах и выступает в качестве массовой мобильной зарядной станции для аккумуляторов.

По прогнозам аналитиков, в Project Convergence, ежегодных армейских учениях вооруженных сил США по экспериментированию с новыми и будущими возможностями, скорее всего, примут участие прототипы гибридных двигателей для наземных транспортных средств. Также, вероятно, появятся гибридные генераторы, которые могут переходить в тихий режим, а также различные решения по зарядке аккумуляторов.

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США
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JLTV
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