В России создали оператора по развитию орбитальной группировки «Сфера»

Госкорпорация «Роскосмос» создала оператора по развитию национальной многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» путем реорганизации оператора, который работал совместно с британской компанией OneWeb. Об этом сообщается на сайте госкорпорации, передает РИА Новости.

«Госкорпорация "Роскосмос" создала оператора федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы "Сфера". Оператор создан путем реорганизации ООО "УанВеб" — совместного предприятия АО "Спутниковая система "Гонец" и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества "Роскосмоса" и OneWeb», — сообщили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что новый оператор займется эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, которые входят в федеральный проект «Сфера». Оператор будет сотрудничать с предприятиями «Космическая связь» и «Газпром космические системы».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна расширит потенциал спутниковой группировки в рамках программы «Сфера».

В марте глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз 2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.

Ранее в том же месяце Рогозин сообщил, что запуски OneWeb прекратят, если Россия не получит гарантий неприменения аппаратов в военных целях.