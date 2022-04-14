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В России создали оператора по развитию орбитальной группировки «Сфера»

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: Вестник ГЛОНАСС

Госкорпорация «Роскосмос» создала оператора по развитию национальной многоспутниковой орбитальной группировки «Сфера» путем реорганизации оператора, который работал совместно с британской компанией OneWeb. Об этом сообщается на сайте госкорпорации, передает РИА Новости.

«Госкорпорация "Роскосмос" создала оператора федерального проекта по развитию многофункциональной спутниковой системы "Сфера". Оператор создан путем реорганизации ООО "УанВеб" — совместного предприятия АО "Спутниковая система "Гонец" и британской компании OneWeb в связи с завершением сотрудничества "Роскосмоса" и OneWeb», — сообщили в госкорпорации.

В «Роскосмосе» отметили, что новый оператор займется эксплуатацией и предоставлением услуг на базе систем, которые входят в федеральный проект «Сфера». Оператор будет сотрудничать с предприятиями «Космическая связь» и «Газпром космические системы».

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что страна расширит потенциал спутниковой группировки в рамках программы «Сфера».

В марте глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поручил отменить запуск ракеты «Союз 2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb.

Ранее в том же месяце Рогозин сообщил, что запуски OneWeb прекратят, если Россия не получит гарантий неприменения аппаратов в военных целях.

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Страны
Россия
Продукция
Гонец-М
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Союз-2 РН
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