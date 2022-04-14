Европа не готова терпеть лишения от конфронтации с Россией

Стремительный скачок цен проверит решимость Европы в противостоянии с Россией

Мощная поддержка популистов на французских выборах отражает недовольство избирателей: цены растут, а заработная плата не поспевает, пишет WSJ. Мрачные настроения поставили ребром вопрос, насколько люди в Европе готовы терпеть лишения от конфронтации с Россией.

Рост цен на продовольствие и топливо с началом российской операции на Украине разжигает недовольство по всей Европе и проверяет западные демократии на прочность.

В первом туре президентских выборов во Франции правая популистка Марин Ле Пен получила 22,9% голосов благодаря тому, что в ходе кампании уделила особое внимание падению покупательной способности своих избирателей. Ее крайне левый соперник Жан-Люк Меланшон сосредоточился на ценах, заработной плате и социальных пособиях и не сильно от нее отстал, набрав 22% голосов.

Сочетание стагнации заработной платы и роста цен всколыхнуло протесты от Франции до Испании, Германии и Греции и усугубило давление на ослабленные правительства после двух лет непопулярных мер против коронавируса.

Мрачные настроения поставили ребром вопрос, насколько европейские избиратели готовы терпеть экономические лишения от конфронтации с Россией, которая обещает стать затяжной.

Россия – ключевой источник энергии для Евросоюза. На нее приходится порядка 40% газового и четверти нефтяного импорта. Поставки из России продолжают поступать, однако цены резко выросли.

По данным статистического ведомства Европейского союза, мартовские цены на энергоносители в еврозоне выросли на 12,5% по сравнению с февралем и превысили прошлогодний уровень на 44,7%. Стремительно дорожает и продовольствие: рост составил 0,9% в марте и 5% по сравнению с прошлым годом – отчасти из-за опасений по поводу дефицита пшеницы и растительного масла, которые поступают в больших количествах из России и Украины.

Педикюрша из Парижа Самира Тафат обслуживает клиентов на дому и бóльшую часть дня проводит за рулем в разъездах. Ее муж работает таксистом.

"Расходы на бензин выросли просто неуправляемо, – сказала она. – У меня трое детей, мне нужно их кормить".

В опросе Ifop в начале марта порядка 79% из примерно 4 000 человек во Франции, Германии, Италии и Польше поддержали экономические санкции против России, а 67% поддержали поставку военной техники на Украину.

Но жизнь дорожает, и беспокойство усугубляется. Опрос YouGov в прошлом месяце показал, что 82% немцев, 79% итальянцев и 78% испанцев переживают, что коммунальные платежи в ближайший год вырастут.

Экономическая неопределенность – возможность для популистских партий, а они в большинстве европейских стран остаются в оппозиции, обновить свою повестку и перенацелиться с традиционных антииммиграционных и антиисламских настроений и мер по поддержанию правопорядка.

Ле Пен в своей компании сосредоточилась на растущей инфляции и экономических последствиях. Она проводила митинги в небольших сельских городках, где сулила снизить налоги на топливо и другие предметы первой необходимости и обещала стимулировать производство и повысить зарплаты.

Советники же президента Эммануэля Макрона, напротив, заявили, что лидер слишком занят звонками президенту Байдену и его российскому коллеге Владимиру Путину из-за украинского конфликта, чтобы вести серьезную кампанию и предвыборные дебаты со своими соперниками.

Подход Ле Пен поддержали лидеры правых популистов в других европейских странах. Лидер итальянской антииммигрантской партии "Лига" Маттео Сальвини разговоров о конфликте избегает, сосредоточившись вместо этого на налогах и экономике.

Морена Коломби из косметической компании близ Милана, говорит, что последний счет на отопление пришел на 1 250 евро (1 361 доллар). Для сравнения, в прошлом году она платила 450 евро. Она жалуется, что ее зарплата не поспевала за инфляцией даже до боевых действий.

Раньше они с сыном и друзьями ходили есть пиццу каждые выходные, но в последнее время денег хватает только на раз в месяц. Она пожертвовала косметологом и занимается собой сама. Наконец, она даже начала покупать продукты со скидкой.

"Теперь я все время беспокоюсь – я ведь вижу, что цены растут каждый день, – сказала 61-летняя Коломби. – Цены растут, а зарплата все та же".

Больше всего рост цен на энергоносители и продукты питания ударил по бедным, потому что предметы первой необходимости "съедают" основную часть их бюджета. В Европе заработная плата не поспевает за инфляцией, европейцы беднеют, а восстановление экономики после пандемии стопорится.

За последние три месяца 2021 года почасовая заработная плата выросла по сравнению с прошлым годом на 1,5%, однако средний уровень инфляции составил 4,7% – таким образом, реальные доходы снизились на 3,1%.

"Все растет, кроме наших зарплат, – жалуется мать двоих детей Орели Карманн. Она работает на фабрике и растит двоих детей в Штиринг-Венделе, маленьком городке близ границы Франции и Германии. – Жить становится всё тяжелее".

В опросе YouGov от 3 апреля 15,2% немецких потребителей заявили, что больше не могут позволить себе предметы первой необходимости, а 53,4% тревожит, что цены за три месяца выросли на 10%.

На прошлой неделе два крупнейших греческих профсоюза провели общенациональную забастовку в знак протеста против роста цен и призвали повысить минимальную заработную плату. Правительство Греции уже потратило свыше 3 миллиардов евро, чтобы смягчить последствия инфляции, – в частности, на субсидии по электроэнергии и газу.

"Все дорожает: еда в супермаркетах, одежда, вода, электричество, газ, отопление", – жалуется 51-летний Фроссо Батци, который работает в компании по производству одежды в Греции. Он женат и имеет двоих детей. "С каждым днем все хуже".

Эстер Линч, заместитель генерального секретаря Европейской конфедерации профсоюзов, куда входит 45 миллионов рабочих, называет уровень инфляции невиданным с 1980-х. Она считает, что зарплаты должна вырасти, чтобы ее покрыть.

Однако работодатели с этим едва ли согласятся – ведь затраты на энергию растут, спрос слабеет, а некоторые даже столкнулись со сбоями в цепочках поставок из-за конфликта.

Когда российские войска вошли на территорию Украины, переговоры между немецким профсоюзом химиков IGBCE и работодателями о новом соглашении по зарплате шли полным ходом. 5 апреля они договорились о временном решении: работники получат единовременную выплату, чтобы справиться с выросшими счетами за электроэнергию и другими расходами, а в октябре будет готово новое соглашение.

"Сейчас, в период неопределенности для работников и компаний, нам предстояло найти решение, которое могло одновременно снизить инфляцию и сохранить рабочие места", – заключил президент профсоюза Микаэль Вассилиадис.

Авторы: Пол Хэннон (Paul Hannon), Эрик Сильверс (Eric Sylvers)

Статья написана при участии Ноэми Биссерб (Noemie Bisserbe)

Комментарии читателей:

Richard Leeds

И, что, так и будете вечно идти на поводу у этих Зеленых бестолочей?

Miguel Ramirez

Диктатуры берут верх над демократиями. Российскому авторитарному режиму ничегошеньки не грозит, а западные избиратели в лучшем случае трусы, а в худшем – глупцы.

Tobias Glasder

Я не знал, что в этих странах почти 80% за санкции... Может мне кто-нибудь объяснить, чего ради мы в это ввязались? Какая нам (простым людям) польза от всех этих жертв? Чего ради мы так сильно вредим собственной промышленности и экономике? Для чего?

Christopher Holland

Ясно, еще одно оправдание, чтобы не платить за НАТО. Вечно они себе отговорки находят.

Michael Greenwald

После 60 лет мира европейцы решили, что так будет вечно. Так было и до Первой мировой тоже. Еще несколько лет мира, и НАТО запросто сама бы распалась.

Philibert Warhorst

Байденфляция уже достигла двузначных значений. Надеюсь, Главный и Камала уйдут в отставку, не дожидаясь того, как они станут трехзначными.

Will Keeks

Из-за конфликта подорожало зерно и удобрения, но главная причина инфляции на Западе – санкции. Это членовредительство!

Russell Chase

Россия – лишь часть причины. Но если верить Байдену, то во всем всегда виноват Путин.

Andrey Tovchigrechko

Дайте Украине оружия, поскорее победите Россию и празднуйте себе на здоровье.

Mark Johns

Дайте Украине оружия. Пусть погибнет еще больше украинцев, а их страна превратится в руины. И скорбите себе на здоровье.

Ron way

Социалисты получают то, за что голосовали.

Michael Kavanagh

Типичные европейцы. Скоро выгонят левых психов и посадят правых.

Patricia Barnes

Опять двадцать пять. Украина – меньше Техаса, ее мало кто из американцев вообще найдет на карте, даже за деньги. Большинство американцев справедливо считают, что Украина заслуживает того правительство, которое выберет большинство, – но это не наша борьба. Неспроста США каждый год платят в ООН более 11 миллиардов долларов.