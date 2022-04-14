США и так уже опозорились, но решили увязнуть в украинском болоте

Дикое искусство США ничему не учиться

Американский политолог пишет о "дикости" США, не умеющих учиться на своих ошибках. Они только что с позором и потерями бежали из Афганистана, а теперь снова залезают со своим оружием в болото украинского кризиса.

Вот мы и снова "газуем на нейтралке" на границах Украины. Наверное, нам все-таки надо было чему-то научиться у Афганистана.

6 декабря 1993 года "независимое" интервью покойного англо-ирландского журналиста Роберта Фиска рассказывало об "антисоветской" деятельности отважного борца за свободу. Оставив позади успешную карьеру бизнесмена, "застенчивый" строительный магнат переехал из большого города на труднодоступные рубежи третьего мира, где применял свои навыки, создавая инфраструктуру для бедных местных жителей и возглавляя свою разношерстную банду "антисоветского воинства", прокладывающего "дорогу к миру".

Фиск был первым западным журналистом, взявшим интервью у этого затворника — романтичного борца за свободу с "высокими скулами, узкими глазами и в длинной коричневой мантии", но он был едва ли первым жителем Запада, который был очарован борьбой, в которой участвовал этот джихадист, выглядящий в стиле принца Фейсала. В 1980-е годы антироссийский джихад был в Вашингтоне в моде. Люди из столичного округа Колумбия никак не могли в достаточной степени насладиться картинками преступников-многоженцев, такими как герой интервью Фиска. Как теперь говорят, это была война Чарли Уилсона (Чарльз Несбитт Уилсон — морской офицер, конгрессмен США. С 1973 по 1997 представлял в Конгрессе штат Техас. Известен тем, что в начале 80-х годов организовал финансирование самой крупной тайной операции ЦРУ, в рамках которой поставлялось оружие афганским моджахедам во время Афганской войны. – Прим ИноСМИ.).Такие люди, как этот техасский конгрессмен, заполонили обшитые деревянными панелями залы официальных учреждений американской столицы. ФБР, ЦРУ, а также всякие шпионы и бюрократические проходимцы переправляли американские деньги и оружие в Афганистан и другие экзотические места, пытаясь дубинками загнать "вторгшегося Ивана" обратно на его насест в Москве.

В дело вмешался даже советник Джимми Картера по национальной безопасности Збигнев Бжезинский. Черт возьми, в течение целого года Бжезинский руководил "охотой на индеек" (Речь идет о тайных операциях ЦРУ по вооружению афганских моджахедов в их войне против советских вооруженных сил в период его бытность советником по национальной безопасности в 70-х-80-х годах. – Прим. ИноСМИ.) в старом Кабуле.

Для торговцев оружием войны подобны шумным фермерским рынкам. Больше войн, больше сделок с оружием. Для Вашингтона, который был, по крайней мере, с 1945 года, главным поставщиком "безопасности" в мире, узкоглазый борец за свободу в окопах Кандагара был настоящей находкой. Ракеты, винтовки, обучение, наличные деньги и специальные агенты, вероятно, из каждого федерального проекта, кроме, пожалуй, Национального фонда гуманитарных наук (это можно опустить), хлынули в Афганистан и другие адские места по всему миру в поисках русских злодеев, которых можно было бы убить.

За свободу. За демократию.

Это было очень выгодно для вашингтонской публики. Огромное число ипотечных кредитов было погашено в Мэриленде и северной Вирджинии. Джихад во имя рефинансирования долгов! Нет ничего лучше для здоровья американской империи, чем опосредованная прокси-война, ведущаяся чужими руками.

По крайней мере, на время. А что случилось с тем сверкающим глазами моджахедом в коричневых одеяниях, с которым Роберт Фиск беседовал в 1993 году? Хотя этот деятель и отрицал, что когда-либо пользовался американской помощью, наш союзник-борец за свободу применил свой опыт, полученный в антисоветских авантюрах под руководством Вашингтона, в сентябре 2001 года, когда 19 его подручных угнали несколько авиалайнеров на восточном побережье Соединенных Штатов. После этого американцы потратили 20 лет на выслеживание Усамы бен Ладена — того самого "героя пустынь" журналиста Фиска — и безуспешно пытались разрушить ту самую сеть "борцов за свободу", которую они создали во времена Картера и Рейгана. И вот печально известная тюрьма в Гуантанамо оказалась под завязку забита немытыми и грязными плодами недальновидного высокомерия Вашингтона.

В 2021 году, в конце этого 20-летнего вторжения в дикую местность Центральной Азии, американцы оставили после себя огромные военные арсеналы — вертолеты, бронетехнику, большое количество крупнокалиберных орудий, — которые наверняка очень пригодятся моджахедам, когда нам придется еще туда вернуться и убить еще нескольких из них через несколько десятилетий. (Надеюсь, кто-то сподобился продлить аренду Гуантанамо — эта тюрьма нам скоро снова понадобится).

Не прошло и года после нашей позорной капитуляции и отступления, а уже весной 2022 года мы кричим в поддержку "борцов за свободу" на Украине, одной из самых коррумпированных стран мира. Украинский президент, эта ходячая тонущая "Лузитания" ("Лузитания" — британский трансатлантический пассажирский турбоход, принадлежавший компании Cunard Line. Корабль был торпедирован германской субмариной U-20 7 мая 1915 года и затонул за 18 минут в 19 км от берегов Ирландии. Погибло 1198 человек из 1960 находившихся на борту. – Прим. ИноСМИ.) и комедиант по профессии, явно пытается втянуть Запад в веселые времена Третьей мировой войны с ядерными боеголовками в качестве вишенки на торте. Тот же самый обитатель Овального кабинета, который в конце лета прошлого года настаивал на том, чтобы мы сократили наши потери и убрались к черту из моджахедской адской карусели, теперь призывает к смене режима в Москве и воздвигает частокол НАТО вокруг фиаско на Украине с обычной для Вашингтона военной истерией. Где та растяжка, которая спровоцирует столь желанное для него военное противостояние между Россией и Соединенными Штатами? Байден сообщит вам, как только наткнется на нее. После этого будет: "Кэти, держи двери!" (Речь идет о восклицании короля Шотландии Джеймса I, обращенного к своей служанке Кэтрин Дуглас во время нападения восставших на королевский замок. Дуглас пыталась удержать дверь рукой, но восставшие сломали ей руку и убили короля. – Прим. ИноСМИ.)

Наверное, нам надо было чему-то научиться у Афганистана. Но мы этого не сделали. Вашингтон и мейнстримовские СМИ, вконец запутавшие Америку, отказываются извлекать уроки из чего бы то ни было. Чем более запутанным является что-то, тем больше эксперты склонны размышлять над этим. Дикое искусство ничему не учиться гарантирует, что мы снова и снова будем совершать одни и те же ошибки, только каждый раз с гораздо более худшими последствиями.

Напичкать неграмотных, ненавидящих Америку джихадистов оружием и ракетами "Стингер" — что может быть в этом плохого? Узнали мы об этом только 11 сентября 2001 года. Но потом благополучно забыли. И вот мы снова "газуем на нейтралке" на границах Украины. Хорошие новости: ракеты "Стингер" были модернизированы и теперь могут уничтожать дроны. Думаю, даже российские беспилотники. К тому времени, когда мне будет 70, возможно, мы, наконец, выберемся и из этого восточноевропейского кошмара.

Дикое искусство ничему не учиться. Непобедимая вашингтонская идеология, согласно которой справедливость всегда находится на стороне вашингтонских либералов, которым Богом назначено миропомазать планету излишками своего оружия. В размытых фотографиях прошлых лет нашими "друзьями" были бородатые моджахеды, которые потом убивали нас. Сегодня мы широко открытыми глазами смотрим на батальон "Азов", восхитительную группу белых суперрасистов и поклонников неонацизма, чьи "эсэсовские" знамена, несомненно, гарантируют, что они тоже однажды направят свое сделанное в Америке оружие против американцев.

Однако Вашингтон кричит на нас, чтобы мы "поднимались". Борьба за свободу должна продолжаться. Мы (под которыми Вашингтон имеет в виду нас, то есть тех из нас, кто не работает в Вашингтоне) должны встать в линию, которую они будут продвигать все ближе к России. Итак, мы снова наступаем. Вашингтон сказал: locuta est (от лат. Roma locuta est – Рим (т.е. папа) сказал – дело решено. Фраза из направленного против иезуитов остросатирического памфлета аббата Грекура 1720 года. В нем критикуется тоталитарный характер папской власти. – Прим. ИноСМИ.).

В том же городе, Вашингтоне, недавно появились новости о том, что "врачи" могут практиковать здесь массовое детоубийство. Так что у нас накапливается все больше благословений свободы. Тех самых благословений, которыми жители Вашингтона сегодня больше, чем когда-либо прежде хотят поделиться с отсталым человечеством. Военные преступления на Украине? Это черт знает что. А преступления против человечности на фабриках по производству абортов в Вашингтоне? Извините, как и "ноутбук Хантера Байдена", это все правые фейковые новости.

Искусство ничему не учиться действительно дико. Хотя история и дает нам какие-то примеры, но это искусство, видимо, будет нами практиковаться еще очень долго.

Автор: Джейсон Морган (Jason Morgan) — адъюнкт-профессор Университета Рейтаку, Япония.