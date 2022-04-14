Офисный переезд: что нужно знать о нем?

Офисный переезд – задача, с которой сталкиваются многие компании и фирмы. Необходимость может возникнуть по разным причинам – расширение штата и переезд в помещение с большей площадью, нужно расположить офис ближе к деловому центру города, или в связи с временными трудностями вынуждены переехать в более бюджетное и скромное помещение. Независимо от того, почему переезжает офис, этот процесс вызывает у многих руководителей и сотрудников панику и стресс.

Конечно, перевозка имущества компании связана с рядом трудностей, но это вовсе не значит, что стоит сильно нервничать.

Способы офисного переезда

Организовать переезд офиса можно несколькими способами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, и выбирается исходя из потребностей и возможностей. Это:

Обратиться к специалистам, которые оказывают услуги «под ключ», выполняя все этапы работ оперативно, слажено, безопасно. Заказчик экономит свои силы, нервы и время, но оплачивает услуги специалистов.

Переезд своими силами. Как правило, он ложится на плечи сотрудников, которым приходится упаковывать, выносить/заносить и даже грузить все документы и оргтехнику самостоятельно. Такой вариант является бюджетным, а из расходов руководителю нужно только оплатить грузовой транспорт, и иногда грузчиков, если имеется крупная тяжелая мебель.

Если принято решение переезжать самостоятельно, без помощи мувинговых компаний, тогда к этому процессу стоит подготовиться и учесть некоторые советы бывалых.

Этапы офисного переезда

Организация переезда офисного имущества своими силами выполняется в несколько этапов. А именно:

Определить дату переезда. Оценить объем перевозимых вещей и, исходя из этого, найти транспорт соответствующей грузоподъемности и габаритов грузового отсека. Выяснить, смогут ли сотрудники своими силами все погрузить/выгрузить, если нет – найти опытных грузчиков и согласовать с ними все условия сотрудничества. Подготовить заранее упаковочный материал – коробки, пузырчатую пленку, скотч, стикеры. Упаковать документы. Подготовить оргтехнику к транспортировке – правильно отключить, упаковать. Разборрать крупную мебель – шкафы, пеналы, столы. Если мебель имеет компактный размер, легко проходит в дверные проемы и поместится в грузовом транспорте в сложенном виде, то можно обойтись без разборки. Заранее определить, как в новом помещении будет расставлена мебель и как будет организовано рабочее пространство.

Как видим, подготовка занимает много времени и сил. Но если прислушаться к советам тех, кто уже пережил офисный переезд, а также учесть рекомендации специалистов, то этот процесс пройдет быстро, легко, без потерь и рисков.

Как организовать переезд без стресса: советы

Руководителю, который готовится к офисному переезду без привлечения профессионалов, стоит прислушаться к следующим рекомендациям и советам:

Назначить ответственных за подготовку и организацию переезда. Это может быть один заместитель и руководители каждого из отделов, или же доверить контроль самому опытному из работников.

Еще один вариант – назначить куратора в новом офисе и в старом. Первый будет показывать, куда выгружать имущество, а второй – что выносить и грузить в машину.

Спланировать расстановку мебели в новом помещении, начертив схему на листе бумаги. Это поможет при выгрузке мебели сразу распределять ее по помещениям. При этом, все коробки должны быть подписанными (маркером на упаковке или с использованием стикеров).

При отключении оргтехники и подготовке ее к переезду стоит все провода и шнуры аккуратно упаковать в пакет, подписать и скотчем приклеить к задней стенке техники. Это позволит избежать потери и путаницы при последующем подключении.

Хрупкие предметы, в том числе офисную технику, необходимо тщательно упаковать. Для этого применяют пузырчатую пленку, картон, иногда в коробки по периметру укладывают листы пенопласта.

Крепежи с разобранной мебели стоит сложить так же, как и шнуры от оргтехники – в пакет и приклеить к мебели.

Начинать упаковывать стоит те документы, которые до переезда и в первые дни после не понадобятся – архив, и т.д.

При выборе грузового транспорта стоит обращать внимание не только на грузоподъемность и габариты грузового отсека, но и на возможность зафиксировать мебель и технику. Это позволит предотвратить повреждения и избежать дорогостоящих ремонтов или покупки новых предметов.

Главное в день переезда – не суетиться, не паниковать, и решать все проблемы по мере их возникновения.

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