"Швабе" развивает сотрудничество с китайскими партнёрами в сфере лазерных технологий

Москва. 13 апреля. ИНТЕРФАКС - Лазерный центр холдинга "Швабе" заинтересован не только в поставках оборудования и комплектующих, но и в приобретении производственных партнёров в лице предприятий КНР, заявил на Российско-китайском промышленном бизнес-форуме гендиректор НИИ "Полюс" имени Стельмаха Евгений Кузнецов.

"Наш институт является основоположником лазерной отрасли СССР и внёс существенный вклад в становление аналогичной отрасли в Китае, с которой имеет давние научные и производственные связи", - сказал Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы холдинга "Швабе", распространённом в среду.

Он отметил, что за более чем полувековую историю предприятию удалось не только сохранить и преумножить передовые достижения и научные школы, но и прочно закрепить за собой звание лидера мирового уровня и ведущего лазерного центра России в своей сфере деятельности.

По информации пресс-службы, Кузнецов проинформировал участников форума о прогрессе в развитии Технопарка "Полюс" и развивающихся на его базе совместных с КНР проектов.