Авианосец США «Авраам Линкольн» появился у берегов Корейского полуострова

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Авианосная ударная группа (АУГ) Военно-морских сил США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» проводит маневры в Японском море совместно с Силами самообороны Японии. Об учениях рассказала пресс-секретарь 7-го флота Хейли Симс в электронном письме Navy Times.

Как отмечает чиновница флота, подобные операции служат подтверждению нацеленности США на присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, поддержание в нем «свободы и открытости», то есть проамериканских настроений.

Нет никаких сомнений, что поводом для учений АУГ стали пуски баллистических ракет Северной Кореей. КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты 24 марта. Американские военные утверждают, что это первый пуск за последние пять лет, что свидетельствует о нарастании напряженности в регионе.

Сразу же после пуска в Пентагоне отреагировали на действия КНДР. Шеф американского военного ведомства Ллойд Остин подчеркнул, что США привержены защите Южной Кореи от возможной северокорейской угрозы.

Авианосец «Авраам Линкольн» вышел из Сан-Диего 3 января 2022 года для планового развертывания. На борту авианосца - 314-я истребительная эскадрилья морской пехоты — первая эскадрилья истребителей-невидимок F-35C Lightning II Корпуса морской пехоты США.

В авианосную ударную группу «Авраам Линкольна» входят ракетный крейсер «Мобил Бэй» и ракетные эсминцы «Фитцджеральд», «Гридли», «Сэмпсон» и «Спрюанс».