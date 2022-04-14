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Военное обозрение

В «Ростехе» назвали срок поставки первых самолётов МС-21 с отечественными двигателями

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Источник изображения: topwar.ru

Западные санкции против РФ заставили российский авиапром искать замену импортным комплектующим и агрегатам. В «Ростехе», перед которым остро встала данная проблема, назвали срок поставки первых шести самолетов МС-21 с отечественными двигателями.

Такое сообщение на «правительственном часе» в Совете Федерации РФ сделал глава госкорпорации Сергей Чемезов.

Он сообщил, что первые МС-21, оснащенные двигателями ПД-14 российского производства, авиакомпании получат в 2024 году.

Источник изображения: topwar.ru

Чемезов рассказал также, что примерно в те же сроки предполагается приступить к производству самолетов Sukhoi Superjet 100 с отечественными силовыми установками ПД-8. Авиапром России планирует делать их по 20 единиц ежегодно. Ранее глава «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Юрий Слюсарь заявлял, что производители могут выпускать и по тридцать таких самолетов в год, а «технологически» способны увеличить их количество до 40 единиц.

До того как Запад ввел свои ограничения, ОАК собиралась начать поставки МС-21 уже в этом году. Планировалось передать входящей в группу «Аэрофлот» компании «Россия» четыре машины, но этому помешало прекращение поставок импортных деталей и узлов, доля которых в конструкции летательного аппарата составляет сейчас примерно половину от общего количества.

МС-21 относится к классу среднемагистральных пассажирских самолетов. Его максимальная вместимость – 211 человек.

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Страны
Россия
Продукция
ПД-14
Компании
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
МС-21
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