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ЦАМТО

Береговая охрана Японии закупит БЛА MQ-9B "СиГардиан"

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Бесплотник MQ-9B
Бесплотник MQ-9B.
Источник изображения: defensenews.com

ЦАМТО, 13 апреля. Американская компания General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) объявила о выборе Береговой охраной Японии для закупки БЛА MQ-9B "СиГардиан". Как планируется, эти БЛА будут применяться в операциях уже с октября 2022 года.

БЛА "СиГардиан" будут использоваться для ведения наблюдения за обширными морскими пространствами для поддержки операций Береговой охраны Японии, включая поиск и спасение, реагирование на стихийные бедствия и обеспечение правопорядка на море. Проект следует за успешной серией летных испытаний БЛА "СиГардиан" японской Береговой охраной в 2020 году. Компания также продемонстрировала возможности платформы в 2018 году.

GA-ASI пока не раскрывает детали программы, включая стоимость соглашения и количество закупаемых БЛА, однако в конце 2018 года GA-ASI заявила, что Береговой охране Японии может потребоваться "большой парк" БЛА, учитывая зону покрытия.

MQ-9B "СиГардиан" оснащен многорежимной морской РЛС для обнаружения надводных объектов с режимом инверсного синтезирования апертуры (ISAR), приемником автоматической системы идентификации (AIS) и блоком с оптическими и инфракрасными камерами высокого разрешения. Этот комплект датчиков позволяет в режиме реального времени обнаруживать и идентифицировать надводные суда на площади в тысячи квадратных морских миль, а также обеспечивает автоматическое сопровождение морских целей и корреляцию передатчиков системы опознавания с радиолокационными трассами.

GA-ASI не раскрыла тип РЛС, которую будет использовать Береговая охрана Японии, но в 2020 году аппарат был оснащен системой SeaVue компании Raytheon.

Токио испытывает все большую потребность в обеспечении контроля своих территориальных вод. Помимо территориальных споров с Пекином по поводу островов в Восточно-Китайском море, остро стоят вопросы защиты рыболовства и противодействия контрабанде со стороны КНДР.

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Страны
Китай
КНДР
Япония
Продукция
MQ-9 Reaper
Компании
General Atomics
Raytheon
Проекты
2020-й год
БПЛА
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