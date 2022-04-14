Сергей Чемезов отчитался в Совете Федерации о ходе диверсификации

ЦАМТО, 13 апреля. Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов выступил 13 апреля в Совете Федерации в рамках "Времени эксперта" на тему "Диверсификация производства организаций Государственной корпорации Ростех".

Глава Ростеха рассказал сенаторам, какими темпами предприятия оборонно-промышленного комплекса адаптируются к производству гражданской продукции, отметил ключевые разработки Госкорпорации в этом направлении, а также назвал сложности, с которыми сталкивается ОПК, и пути их преодоления.

По словам Сергея Чемезова, организации Ростеха не только успешно решают поставленную президентом задачу по диверсификации, но и делают это с опережением сроков: "по результатам прошлого года выручка наших организаций от реализации продукции гражданского назначения достигла уже 45%. В денежном выражении это более 900 млрд. руб.". Таким образом, за семь лет выручка Госкорпорации Ростех от реализации продукции гражданского и двойного назначения выросла в три раза, с 316 млрд. в 2014-м до 928 млрд. в 2021-м. В качестве примера Сергей Чемезов привел концерн "Калашников", за последние годы освоивший выпуск судов различного назначения, беспилотных летательных аппаратов, медицинских изделий (под брендом "Байкал") и экипировки для спортсменов, охотников.

Сергей Чемезов также отметил, что санкционное давление со стороны стран Запада открывает "окно возможностей" для российских предприятий ОПК. "С одной стороны, мы уже столкнулись с отказом поставлять нашим организациям комплектующие иностранного производства. С другой стороны, уход с российского рынка западных компаний открывает для нас новые перспективы, в первую очередь по поставкам современной и востребованной продукции гражданского назначения. Организации Ростеха уже выпускают продукты, которые ничем не уступают иностранным аналогам, и уверен, что в будущем их станет только больше. Мы готовы бороться за отечественного потребителя, и уверены, что сможем заслужить его признание и доверие", – пояснил он.

Успех диверсификации, подчеркнул Сергей Чемезов, во многом зависит от кадрового обеспечения предприятий. С этой целью организации Ростеха вступают в партнерские отношения с ведущими вузами страны, чтобы совместно создавать наиболее качественные и современные образовательные продукты.

Глава Госкорпорации подробно остановился на ключевых разработках холдингов, входящих в контур Ростеха. Так, ведущий отечественный производитель грузовой техники КАМАЗ к 2023 году будет собирать автомобили семейства К5: магистральные тягачи, транспортные автомобили, тяжелые самосвалы и другую технику – полностью из российских компонентов. Кроме того, Ростех ведет работы по локализации двигателя мощностью до 500 л.с., который будет востребован не только на КАМАЗе, но и у других российских производителей транспортных средств.

Положительно зарекомендовала себя и другая инновационная разработка камского автопроизводителя – электробусы: за год эксплуатации в Москве они снизили количество парниковых газов на 30 тыс. тонн.

Востребованную специальную технику производят предприятия холдинговой компании "Высокоточные комплексы": мини-погрузчики, экскаваторы и трактора. В 2021 году предприятиями холдинга суммарно отгружено более 500 единиц такой техники, в том числе на экспорт в Казахстан, Армению и Венесуэлу.

Кроме того, предприятия Ростеха выпускают сельскохозяйственную технику под маркой "Русич". За последние пять лет выпуск этой продукции увеличился в три раза.

Освещая тему авиастроения, одну из самых актуальных на сегодняшний день, Сергей Чемезов отметил, что первые шесть серийных лайнеров МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 будут переданы заказчикам в 2024 году. "Также с 2024 года мы планируем наладить производство импортозамещенного самолета "Сухой Суперджет" с отечественными двигателями ПД-8 в количестве 20 ед. в год", – добавил он.

В то же время, глава Госкорпорации назвал основные барьеры на пути развития производства гражданской продукции: высокие проценты по кредитам, дефицит масштабных проектов по развитию гражданской продукции, а также дефицит собственных средств и закредитованность предприятий ОПК.

Преодолеть их, по мнению генерального директора Ростеха, можно благодаря вовлечению в процесс диверсификации частных инвесторов и созданию государственно-частных партнерств. "Кроме того, предложения по развитию диверсификации в части финансовых институтов включают: предоставление правительству РФ права устанавливать ключевые показатели эффективности деятельности государственных банков по финансированию гражданской деятельности организаций ОПК и разработку инструмента льготного кредитования оборотных средств предприятий ОПК", – подчеркнул Сергей Чемезов.

Еще одной мерой, призванной ускорить и расширить диверсификацию производства ОПК, Сергей Чемезов назвал создание "виртуальной ОЭЗ", а также уравнивание поддержки отечественного ОПК и иностранных компаний на территории России. По его словам, предприятия ОПК "должны иметь возможность пользоваться всем спектром льгот и механизмов поддержки, хорошо зарекомендовавших себя при создании и развитии особых экономических зон и территорий опережающего развития". Для того чтобы достичь поставленных целей, администратором особой "виртуальной экономической зоны" должен стать Минпромторг РФ. На площадке такой ОЭЗ сможет работать любая организация ОПК, если она производит гражданскую продукцию, включенную в перечень Минпромторга.

Также глава Ростеха призвал сформировать системный запрос на гражданскую продукцию ОПК на несколько лет вперед, отметив, что "необходимо организовать на уровне правительства межведомственные группы, которые будут формировать системный запрос на продукцию гражданского назначения с горизонтом планирования 5-10 лет. Кроме того, они будут оценивать программы и проекты госкорпораций и крупных предприятий с точки зрения устранения импортозависимости по базовым и критическим технологиям".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".