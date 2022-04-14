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ЦАМТО

Канада выделит дополнительные средства на нужды обороны

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ВС Канады
ВС Канады.
Источник изображения: TASS/Zuma

ЦАМТО, 13 апреля. Канада выделит дополнительно на финансирование обороны примерно 8,2 млрд. канадских долл. (6,5 млрд. долл. США) в среднесрочной перспективе (в течение пяти лет), исходя из базового уровня военных расходов в 2021 году.

План по выделению дополнительных средств на оборону на среднесрочную перспективу утвержден в госбюджете на 2022 ф.г.

Как сообщает Dsm.forecastinternational.com, само по себе дополнительное финансирование обеспечит лишь незначительный рост (примерно на 1,7%) по сравнению с уровнем расходов 2021 ф.г. (среднегодовой рост за последнее десятилетие составлял 2,6%). Тем не менее, данное увеличение "идет в ногу" с оборонной политикой от 2017 года "Сильная, надежная, активная", которая предусматривает увеличение военного бюджета с 18,6 млрд. канадских долл. в 2016 ф.г. до 32,7 млрд. канадских долл. в 2026 ф.г.

Из дополнительных средств 6,1 млрд. канадских долл. будет выделено на укрепление внутреннего оборонного потенциала, выполнение обязательств перед союзниками, инвестиции в оборудование и технологии. В частности, обсуждается необходимость модернизации Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), рассматриваются варианты улучшения компетенций в таких областях, как наблюдение и разведка, командование и управление, исследования и развитие. Сумма в 875 млн. канадских долл. будет направлена на кибербезопасность в течение пяти лет, а 18 млн. канадских долл. зарезервированы на финансирование научных исследований в области передовых технологий кибербезопасности.

Бюджет на 2022 ф.г. предусматривает выделение в текущем году 500 млн. канадских долл. в виде помощи Украине. Оттава объявила, что в целом окажет Украине военную помощь в виде летального и нелетального вооружения и оборудования на общую сумму более 1,2 млрд. канадских долл.

Как отмечает издание, хотя усилия Канады по увеличению военного бюджета представляются значительными, на самом деле дополнительные 8 млрд. канадских долл. за пять лет лишь незначительно приблизят Оттаву к целевому показателю НАТО по расходам на оборону в размере 2% ВВП. Канада сейчас тратит на оборону около 1,39% ВВП, а предусмотренный рост расходов на оборону в предстоящие пять лет может довести эту цифру не более чем до 1,5% ВВП в 2026/27 ф.г.

Большая часть дополнительных средств будет потрачена в конце пятилетнего периода: 100 млн. канадских долл. предполагается потратить в 2022 году, 1 млрд. канадских долл. – в 2023 году, 1,5 млрд. канадских долл. – в 2024 году, 1,6 млрд. канадских долл. – в 2025 году и 1,9 млрд. канадских долл. – в 2026 году.

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Страны
Канада
Украина
Проекты
NATO
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