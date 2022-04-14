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Российская газета

Украина пыталась превратить советский беспилотник в крылатую ракету

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Источник изображения: rg.ru

Вооруженные формирования Украины пытаются применять устаревшие беспилотные летательные аппараты Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс". Эти БПЛА были созданы советскими конструкторами еще в 70-е годы и предназначались для выполнения различных разведывательных задач.



Их оборудовали современными на то время специальными фотоаппаратами и видеокамерами, различными датчиками. Сейчас, по мнению военных экспертов, данное оборудование уже не является работоспособным.

После 1991 года такие дроны в основном использовались в виде мишеней для тренировок расчетов противовоздушной обороны ВСУ.

"Стриж" имеет массу 5 370 кг, "Рейс" гораздо легче - 1230 кг. Длина первого беспилотника составляет более 14 метров, второго - более 8 метров. Размах крыльев: 3,88 метра и 2,24 метра соответственно.

Максимальная скорость "Стрижа" - 1110 км/ч, практический потолок - 6 км, дальность - 1000 км. "Рейс" способен разогнаться до 950 км/ч, подняться на километровую высоту и пролететь 180 км.

Для запуска применяются многотонные установки, в первом случае со специальным прицепом, во втором - на базе четырехосного вездехода БАЗ-135МБ.

В 2014 году ВСУ пытались неудачно применять "Рейсы" во время карательной операции на Донбассе. Известно о двух потерях.

Осенью прошлого года БПЛА задействовали на командно-штабных учениях "Объединенные усилия - 2021", проводившихся на полигоне Егорлык в Херсонской области.

В марте текущего года из-за украинского "Стрижа" разгорелся крупный скандал в Европе. Оказалось, что дрон беспрепятственно вторгся в воздушное пространство Хорватии. Он летел на высоте 1300 метров со скоростью около 700 км/ч.

141-й рухнул неподалеку от одного из студенческих общежитий в Загребе. Как выяснилось, украинская сторона, по сути, переделала беспилотник в боевую крылатую ракету, оснащенную авиационной бомбой, которая, к счастью, не взорвалась. По всей видимости, из-за технического сбоя смертоносный дрон просто лишился управления и таким образом самостоятельно "атаковал" страну НАТО.

Что же касается Ту-143, то их пытаются применять в виде целей для отвлечения внимания сил ПВО, однако, судя по обнародованным фотоматериалам, их не только сбивают, но и сами они часто сами падают на землю от постоянных технических неисправностей.


Алексей Моисеев

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Страны
Украина
Хорватия
Продукция
Ту-143
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
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